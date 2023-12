Superdry geeft winstwaarschuwing voor boekjaar 2024

Het lijkt weer een lastig jaar te worden voor de Britse retailer. Superdry deelt namelijk een update wat betreft boekjaar 2024 die betrekking heeft op de periode van 26 weken tot 28 oktober 2023.

Het bedrijf zei dat "ondanks de vooruitgang van zijn kostenbesparingsprogramma en voorraadvermindering", de handelsresultaten "aanzienlijk onder de verwachtingen van het management" waren, en dat de winst daarom naar verwachting deze "zwakkere handel" zou weerspiegelen.

Hoewel de kostenbesparingsstrategie op schema ligt om 35 miljoen pond aan kostenbesparingen op te leveren en verdere mogelijkheden worden onderzocht, merkte Superdry op dat het nog steeds te maken had met een "uitdagende consumentenmarkt" en een "abnormaal zachte herfst", waardoor de FW23-collectie vertraging opliep.

Als gevolg hiervan daalde de omzet in de retail met 13,1 procent j-o-j, doordat winkels en e-commerce te lijden hadden onder het warmere weer en de laatste verder werd beïnvloed door een winstgerichte verlaging van de uitgaven aan digitale marketing.

Wholesale daalt met 41,1 procent, retail daalt met 13,1 procent

De wholesale krijgt een grote klap te verwerken. Daar daalt de omzet met 41,1 procent op jaarbasis, wat volgens Superdry te wijten is aan het besluit om wholesale-activiteiten in de Verenigde Staten te beëindigen, naast achterblijvende prestaties in de divisie.

De omzet trok de afgelopen maanden aan als gevolg van het meer seizoensgebonden weer in het Verenigd Koninkrijk en Europa, maar in de na het halfjaar daalde de omzet nog steeds met ongeveer 7 procent.

In een officiële verklaring zei Julian Dunkerton, oprichter en CEO van Superdry: "Het slechte weer in het begin van deherfst leidde tot een vertraagde opname van onze herfst/wintercollectie en dit had invloed op de omzet in de eerste helft van het jaar."

"Hoewel we bescheiden tekenen van verbetering hebben gezien tijdens de recente periode van kouder weer, blijft de huidige handel een uitdaging vormen en dit wordt weerspiegeld in de zwakker dan verwachte bedrijfsprestaties. De operationele vooruitgang die we in het eerste halfjaar hebben geboekt, is bemoedigender met de IP-verkoop voor de regio Zuid-Azië en sterke vooruitgang in ons kostenbesparingsprogramma."