Superdry loopt kwart omzet mis door coronavirus in H1 2021, verwacht meer disruptie in H2

In de eerste helft van het boekjaar 2021, dat eindigde op 24 oktober, heeft Superdry Plc bijna een kwart van zijn omzet misgelopen vanwege de coronacrisis. Dat is te lezen in het geconsolideerde halfjaarrapport van het bedrijf. Het bedrijf blijft consequenties ondervinden van de verplichte winkelsluitingen, zo blijkt uit het rapport. In de weken tussen 24 oktober en 9 januari was de omzet 27,2 procent lager dan in dezelfde periode een jaar eerder.

De omzet van Superdry daalde in H1 2021 van 369,1 miljoen pond (omgerekend 414,70 miljoen euro) naar 282,7 miljoen pond (317,6 miljoen euro). Door de coronacrisis moest het bedrijf 23 procent van zijn gebruikelijke winkeldagen opgeven. Het omzetverlies van 44,8 procent in de fysieke winkels werd gedeeltelijk gecompenseerd door een groei van 49,8 procent in omzet online. Online verkopen waren uiteindelijk goed voor de helft van de omzet.

Het merk draaide uiteindelijk een nettoverlies voor belastingen van 10,6 miljoen pond (11,9 miljoen euro), tegenover een verlies van 2,3 miljoen pond in de eerste helft van boekjaar 2020.

“Covid-19 heeft voor grote uitdagingen gezorgd bij Superdry, net als bij veel andere merken”, aldus Julian Dunkerton, oprichter en CEO van het merk. “Deze zetten door in de tweede helft van het jaar, met nieuwe lockdowns in onze belangrijkste markten.” Op 9 januari waren 173 Superdry-winkels in Europa gesloten. De organisatie verwacht dat de winkelsluitingen nog wel even aan zullen houden, met een negatieve impact op de omzet tot gevolg.

In het halfjaarrapport wordt gewezen op een ‘materiële onzekerheid’ met betrekking tot de continuïteit van het bedrijf. Voorlopig is de liquiditeitspositie van het bedrijf nog stevig, met 54,8 miljoen pond in kas per 9 januari 2021. Dit heeft Superdry te danken aan een strakke regulering van kosten en inventaris, zo meldt het in het rapport.