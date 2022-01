Superdry Plc schrijft weer zwarte cijfers

Superdry Plc heeft in het eerste halfjaar van het huidige boekjaar weer zwarte cijfers geschreven. Het bedrijf heeft namelijk een winst voor belastingen van 4 miljoen pond (4,8 miljoen euro) behaald, zo blijkt uit een financiële update.

Waar het bedrijf positieve resultaten boekt op het gebied van winst voor belastingen, blijft de omzet nog wel achter. In vergelijking met een jaar eerder ligt de omzet 1,9 procent lager. In vergelijking met twee jaar eerder is dit percentage zelfs 24,9 procent. De omzet in de eerste zes maanden van het huidige financiële boekjaar kwam neer op 277,2 miljoen pond, omgerekend 332,7 miljoen euro.

Superdry Plc is positief over alle resultaten en noemt het ‘een duidelijk signaal van herstel van het merk en de financiën’. Wel waarschuwt het bedrijf dat de nieuwe coronavariant omikron zorgt voor extra onzekerheid, maar dat het vertrouwen heeft in de kracht van het merk.