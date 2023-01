Superdry Plc stelt verwachtingen voor FY23 bij na tegenvallende wholesale-resultaten

Superdry Plc stelt zijn verwachtingen voor financieel jaar 2023 bij na tegenvallende resultaten in de wholesale, dat schrijft het bedrijf in een financiële update. De omzet in het eerste halfjaar van FY23 stijgt met 3,6 procent, vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. De omzetgroei wordt aangedreven door sterke resultaten in de fysieke winkels.

Het modemerk behaalt een omzet van 287,2 miljoen pond (326,6 miljoen euro) in het eerste halfjaar. Dat is 10 miljoen pond (11,4 miljoen euro) meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Er is voornamelijk een omzetgroei in de eigen winkels te zien: daar stijgt de omzet met 9,5 procent. Vooral damesmode, denim en jassen worden goed verkocht.

De wholesale noteert daarentegen een omzetdaling van 18 procent op jaarbasis. Superdry heeft in het eerste halfjaar veel te maken gehad met problemen in het vrachtverkeer, waardoor items niet optijd geleverd werden. Superdry verwacht dat dit in de tweede helft geen invloed meer zal hebben op de omzet. “Daarnaast is er nog een vertrouwensprobleem bij wholesale-partners dat voortkomt uit de pandemie”, schrijft het bedrijf. Superdry verwacht dat het vertrouwen terug toeneemt wanneer men de succesvolle resultaten van de herfst-winter 2022 ziet. Het geeft inkopers vertrouwen om orders te plaatsen voor de komende seizoenen.

Door de tegenvallende resultaten in de wholesale en de onzekerheid voor het komende halfjaar, stelt Julian Dunkerton, CEO bij Superdy, de verwachtingen voor FY23 bij tot break-even. “Ik verwacht niet dat de marktomstandigheden snel verbeteren. Maar, met een nieuw financieringsplan en een gezond merk kijk ik optimistisch naar het komende jaar”, aldus Dunkerton in de financiële update.