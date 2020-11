Superdry Plc ziet omzet dalen in H1

Superdry Plc heeft in de eerste helft van het jaar een omzetdaling gerapporteerd, die een klein beetje werd gecompenseerd door een toename in de e-commerce verkoop.

In de zes maanden tot 24 oktober daalde de totale omzet met 23,3 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, bestaande uit een daling van 24,1 procent in het eerste kwartaal en een iets kleinere daling van 22,8 procent in het tweede kwartaal.

De Britse modewinkel zegt dat de daling een verwachte uitkomst was van het “uitdagende handelsklimaat als gevolg van de voortdurende verstoring van Covid-19,” waarbij de winkels na de eerste sluiting nog steeds te lijden hadden onder de corona maatregelen, waardoor het een stuk rustiger was in de steden.

De like-for-like winkelverkopen in de laatste zes weken van het eerste halfjaar daalden met 32,4 procent, waarbij de dalende drukte in het Verenigd Koninkrijk gedeeltelijk werd gecompenseerd door sterkere prestaties in Europa, waar de daling van de drukte minder groot was. Sinds 5 november zijn 122 winkels in Engeland, Wales, Frankrijk, België en Ierland tijdelijk gesloten te midden van nieuwe lockdowns - 117 winkels zijn nog steeds open en operationeel.

“Dit is een belangrijke periode geweest voor Superdry, met de lancering van onze volledige Autumn/Winter 20 reeksen en een echte focus op het gebruik van onze sociale kanalen om onze klanten te bereiken en ons merk tot leven te brengen. Deze activiteit levert een recordniveau van betrokkenheid op door middel van onze invloedrijke najaarscampagnes en we zullen ons de komende maanden op dit gebied concentreren onder leiding van onze nieuwe chief marketing officer, Justin Lodge,” aldus CEO Julian Dunkerton in het persbericht.

“De vooruitzichten zijn zeer onzeker. We zijn overigens financieel flexibel en boeken goede vooruitgang met onze strategie. We zijn vastbesloten om het juiste te doen door al onze stakeholders - inclusief collega’s, onze retail- en wholesaleklanten en investeerders - om ervoor te zorgen dat het bedrijf en het merk weer succesvol wordt.”

Beeld: Superdry