Supply chain manager Bleckmann neemt The Renewal Workshop over

Bleckmann, naar eigen zeggen marktleider in supply chain management, neemt The Renewal Workshop over, zo kondigt Bleckmann aan in een persbericht. De overname stelt Bleckmann in staat een volledig circulaire supply oplossing te bieden.

The Renewal Workshop heeft een systeem ontwikkeld voor het vernieuwen en doorverkopen van producten die ergens anders als afval zouden worden beschouwd. Door de overname van de technologie-, proces- en milieu impactmethodologie van The Renewal Workshop, is Bleckmann in staat om circulaire diensten te leveren en merken te helpen toegang te krijgen tot 'de snelgroeiende recommerce consumenten wereldwijd', aldus het persbericht. Mode- en lifestylemerken kunnen hierdoor hun ecologische voetafdruk aanzienlijk verkleinen, aldus Bleckmann.

De overname is onderdeel van de ambitie van Bleckmann om een volledig circulaire supply-chain propositie te creeren voor de mode- en lifestyleklanten van het bedrijf. Het serviceportfolio van Bleckmann wordt dan ook uitgebreid met vernieuwings- en hergebruikservices.

Jurrie-Jan Tap, Chief Business Development Officer bij Bleckmann: “We hebben de afgelopen jaren de ontwikkelingen van The Renewal Workshop gevolgd en bewonderen het indrukwekkende werk van de oprichters en het hele TRW-team. Voor Bleckmann is het uitgebreide Renewal System een ​​aanvulling op onze ambitie om onze klanten duurzamere oplossingen te bieden.”