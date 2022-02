Surfmerk Mistral overgenomen door Nederlands MerkGoed

Surfmerk Mistral heeft een nieuwe eigenaar. De Haarlemse investeerder Nederlands MerkGoed heeft namelijk honderd procent van de aandelen van Mistral overgenomen, zo blijkt uit een persbericht. Hoeveel geld gemoeid is met de overname is niet bekend.

Mistral is in 1976 opgericht en is naar eigen zeggen wereldwijd bekend als innovatief watersportmerk. Niet alleen biedt het kleding, footwear en lifestyle producten, maar ook windsurfboards, surfboards, wingfoils en SUP-boards. Mistral producten moeten volgens het merk voldoen aan de kernwaarden ‘innovatie, kwaliteit en design’, aldus het persbericht.

Nederlands Merkgoed neemt surfmerk Mistral over

Het merk is actief in meer dan tien landen en op vier continenten. In 2021 behaalde het merk een verkoop van rond de 80 miljoen euro. Het bedrijf heeft inmiddels 60 werknemers. “Het succes van de afgelopen jaren heeft alles te maken met het sterke merk dat Mistral sinds jaar en dag is,” aldus oprichter Ado Huisman, in het persbericht. “Er is zo’n enorm krachtige heritage, dat we direct ook relevant zijn in relatief nieuwe categorieën. Dat biedt natuurlijk veel kansen in een zich sterk ontwikkelende markt als de watersport. Vanwege onze focus op branding, ben ik op zoek gegaan naar een partij die vanuit een duidelijke merkvisie een volgend legendarisch hoofdstuk aan het Mistral boek kan toevoegen. Hierbij zijn we niet over één nacht ijs gegaan, getuige het feit dat de eerste gesprekken met NMG al jaren geleden plaats hebben gevonden.”

Arnaud van der Vecht van Nederlands MerkGoed in het bericht: “Mistral is al lang niet meer het windsurfmerk van vroeger. Het merk heeft de wind volop in de zeilen, ook al is windsurfen inmiddels nog maar verantwoordelijk voor een klein deel van de omzet. Alle respect voor Ado Huisman en zijn team voor wat zij hebben neergezet. Mistral heeft de statuur, uitstraling en geloofwaardigheid om dit succes nog veel verder uit te bouwen door nog meer eigen business onder het Mistral merk te bouwen. Wij kijken uit naar een mooi avontuur.”

Nederlands MerkGoed heeft al diverse merken in het portfolio. Zo heeft de investeringsmaatschappij al Nomad, Stoov, Orangebag, BenBits, Passa Sports en Maison 365 in het portfolio.

De transactie tussen NMG en Mistral is begeleid door overnamebemiddelaar Marktlink. Beide partijen zijn hierin juridisch ondersteund door Baker & McKenzie en Vriman M&A Lawyers.