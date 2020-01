Surseance Didi omgezet in faillissement

De surseance van modemerk Didi en alle entiteiten is omgezet naar een faillissement. Dit bevestigt curator Tineke Wolfswinkel dinsdagavond telefonisch aan FashionUnited.

Op dinsdagmiddag bleek al snel dat na de verlening van surseance voor Didi Fashion BV en overige bv’s op maandag, geen financier was voor de lopende kosten, zo meldt Wolfswinkel. Met uitstel van betaling wordt een bedrijf weliswaar veiliggesteld voor de crediteuren, maar het moet wel de lopende kosten blijven betalen. Daarom is vanmiddag het faillissement aangevraagd.

Faillissement uitgesproken over Didi

De winkels blijven open, zo meldt Wolfswinkel. De komende dagen hoopt Wolfswinkel met geïnteresseerden om de tafel te zitten voor een mogelijke doorstart. Ze hoopt dan ook dat potentiële kandidaten het nieuws zal bereiken door onder andere de vele nieuwsberichten die over de surseance zijn geschreven. De komende vier tot zes weken moet blijken of een doorstart voor Didi realistisch is.

Didi heeft een winkelportfolio van over de tachtig winkels. Bij het faillissement zijn zo’n 350 medewerkers betrokken. Het merk bestaat dit jaar veertig jaar. Begin 2011 introduceerde het merk een nieuw motto: pretty different. Dit motto is tegenwoordig te vinden op de gevel van alle winkels. Het damesmodemerk richt zich op de vrouw die zelfverzekerd en zelfbewust is en er toe wil doen. “Een echt Didi-ontwerp kenmerkt zich dan ook door middel van authenticiteit, net een ander kleurenschema dan andere merken en de bijzondere details en patronen,” aldus art director Katja Berest in 2017 in een interview met FashionUnited.