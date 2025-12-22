Surseance van betaling voor Frans merk Jott

Marseille - Surseance van betaling voor het modebedrijf Jott uit Marseille, met bijna 200 werknemers. Een bron dicht bij het dossier bevestigde dit vrijdag, na eerdere berichtgeving door La Provence.

Volgens het vonnis dat AFP heeft ingezien, heeft de ondernemingsrechtbank van Marseille een procedure voor surseance van betaling geopend voor het bedrijf SAS JOTT, na constatering van staking van betaling. De rechtbank heeft een voorlopige observatieperiode van zes maanden vastgesteld.

Een tussentijdse hoorzitting is gepland op 5 februari. Het doel is ‘om op basis van het rapport te controleren of de financiële capaciteit van het bedrijf voldoende is om de bedrijfsactiviteiten te financieren’. Ook wordt besloten over de voortzetting van de observatieperiode of een eventuele omzetting naar een faillissement.

Een ‘zwaarwegend’ nieuws

Jott heeft 183 werknemers in dienst. De salarissen van november zijn betaald. Het bedrijf heeft een omzet van 24 miljoen euro, volgens de documenten die aan de rechtbank zijn verstrekt. Het merk Jott ('Just over the top'), opgericht in 2010 in Marseille, staat bekend om zijn lichte en kleurrijke donsjassen.

Mode in Sud, de brancheorganisatie voor modebedrijven in de regio, noemt het nieuws in een persbericht ‘zwaarwegend voor ons mode-ecosysteem in het Zuiden’. “Jott is niet alleen een lokaal bedrijf, maar een succesverhaal uit Marseille”, legt Jocelyn Meire, voorzitter van Mode in Sud, uit.

Volgens hem illustreert “de verzwakking van een toonaangevend Frans merk door reële economische uitdagingen, en de regelgevingskwesties rond een wereldwijde e-commercegigant als Shein, op scherpe wijze de spanningen die de modesector vandaag de dag doormaakt”.

De Franse confectiesector lijdt de laatste jaren onder een ernstige crisis. De sector wordt geplaagd door concurrentie van tweedehands kleding en ultra-fast fashion uit Azië.

Op 12 december vond modegroep IKKS een overnemer. Dit ging echter gepaard met een halvering van het personeelsbestand, wat resulteerde in het verlies van ongeveer 500 banen.