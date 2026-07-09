Surseance van betaling voor Marine Serre

Het luxemerk Marine Serre heeft op 7 juli surseance van betaling aangevraagd. Het merk is nu op zoek naar een investeerder om de activiteiten voort te zetten, zo meldt WWD.

Marine Serre, bekend om het halvemaanlogo, veroverde een breed publiek als voorvechter van duurzame mode. De basis hiervoor is een circulaire aanpak die centraal staat in de esthetiek van het merk. Net als andere luxemerken, zoals Coperni dat in juni surseance van betaling aanvroeg, wordt ook Marine Serre getroffen. De oorzaken zijn een trage consumentenbesteding die een deel van het wholesale-netwerk raakt en de stijgende kosten.

“Druk op de cashflow”

“Gedurende het boekjaar 2025, in een verslechterde mondiale geopolitieke en economische context, had het bedrijf te kampen met wanbetaling door diverse klanten. Dit zorgde voor druk op de cashflow”, aldus het door WWD geciteerde persbericht.

Het merk benadrukt echter dat de ‘creatieve identiteit’ van het huis en de ‘aantrekkingskracht op de internationale markt’ sterk blijven. Om de activiteiten voort te zetten en te groeien, is Marine Serre nu op zoek naar een financiële partner.

Recente ontwikkelingen van het bedrijf zijn de lancering van een collectie in samenwerking met het Louvre-museum en een andere met sportmerk Under Armour.