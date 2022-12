Sustainable Apparel Coalition publiceert voorlopige update Higg-systeem

De Sustainable Apparel Coalition (SAC) heeft aanpassingen gemaakt in de Higg Facility Environmental Module (FEM), een gestandaardiseerd systeem dat mode- en textielbedrijven kunnen gebruiken om hun ecologische voetafdruk te meten en te beoordelen. In november 2023 verschijnt daarvan een nieuwe versie, maar de SAC geeft middels een persbericht vast inzicht in de belangrijkste veranderingen.

De veranderingen werden aangebracht op basis van feedback op het huidige systeem, aldus de SAC. De feedback kwam van leden van de SAC, waaronder merken, retailers, producenten en internationale organisaties. De wijzigingen betreffen onder meer de methodologie van het meetsysteem en de inhoud van de vragenlijst die onderdeel uitmaken van de Higg FEM.

Een aantal van de belangrijkste aanpassingen zijn het toevoegen van vragen rondom het management van grondwatergebruik en slib in afvalwater. Ook zijn er vragen in de lijst gezet over het uitfaseren van steenkool en fossiele grondstoffen en het gebruik van hernieuwbare energie. Daarnaast wordt van fabrieken die zowel stoffen als eindproducten in één fabriek produceren, vereist dat ze gescheiden rapporteren over hun energie- en waterconsumptie.

Het definitieve systeem, dat in november 2023 wordt gelanceerd, kan nog iets afwijken van de versie zoals die in het persbericht wordt verdeeld, stelt de SAC.