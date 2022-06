Swarovski benoemt Alexis Nasard tot CEO

Alexis Nasard is benoemd tot nieuwe Chief Executive Officer (CEO) van Swarovski. Hij is de eerste van buiten de Swarovski familie die deze rol zal bekleden, zo is te lezen in een persbericht.

De wisseling van de wacht gaat op 4 juli in. Alexis Nasard zal leiding geven aan de transformatie van de Swarovski-activiteiten over de hele waardeketen met het oog op schaalvergroting en winstgevende groei, zo meldt het persbericht.

Swarovski kondigde in november vorig jaar de benoeming aan van de allereerste vijf onafhankelijke directeuren. Dit onderstreept het feit dat familiebedrijf Swarovski niet langer alleen door familie gerund wordt.

Michele Molon, interim leider bij Swarovski gedurende de afgelopen negen maanden, wordt benoemd tot Chief Commercial Officer.

Luisa Delgado, voorzitter van de Raad van Bestuur, zegt in het persbericht: "Met de benoeming van Swarovski’s eerste externe CEO zetten we een belangrijke stap in het verder opzetten van een duurzaam bestuursmodel.”

Alexis Nasard vult aan: "Ik ben verheugd om bij Swarovski aan de slag te gaan en kijk uit naar de uitdaging om leiding te geven aan de transformatie van het merk en de bedrijfstransformatie die zichtbaar begint te worden in de markt. Swarovski fascineert mij als luxemerk, als cultureel icoon en als volledig geïntegreerd bedrijfsmodel, met zijn unieke positionering in de wereld van juwelen, design, mode, toneel en het scherm. Vanaf dag een kijk ik uit naar de samenwerking met mijn nieuwe collega's over de hele wereld en naar de samenwerking met Giovanna Engelbert, de creative director van Swarovski, om Swarovski-klanten wereldwijd vreugde en plezier te brengen."