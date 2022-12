Swarovski en EssilorLuxottica sluiten exclusieve overeenkomst voor Swarovski-brillen

Sieradenmerk Swarovski en brillengroep EssilorLuxottica sluiten een exclusieve licentieovereenkomst voor het ontwerp, de productie en de wereldwijde distributie van Swarovski-brillen. Dat maakt Swarovski bekend in een persbericht.

Het contract loopt tot en met 31 december 2028. Er is een automatische verlengingsoptie van vijf jaar, zo is te lezen. De eerste collectie wordt ontwikkeld onder leiding van Giovanna Engelbert, de creatief directeur van Swarovski, en wordt in september 2023 gelanceerd.

Alexis Nasard, CEO van Swarovski, in het persbericht over de licentieovereenkomst: “We kijken ernaar uit om onze Swarovski Eyewear business verder te ontwikkelen met wereldleider EssilorLuxottica. Dit is in lijn met onze Luxe Ignite-strategie. Het partnerschap is ontstaan uit een gedeelde passie voor mooi design gekoppeld aan onberispelijke kwaliteit en savoir-faire.”