Swarovski investeert in nieuw logo en nieuw winkelconcept

Swarovski heeft zijn klassieke merk logo, de Swarovski-zwaan, herontworpen en kondigt aan een reeks Instant Wonder stores te openen op belangrijke markten wereldwijd. De Instant Wonder Stores vormen het nieuwe winkelconcept van de Oostenrijkse juwelier. De eerste winkel naar de nieuwe formule is deze week geopend in Milaan. Er komen 28 Instant Wonder stores wereldwijd, dat wil zeggen een herinrichting van de huidige winkels, en daarnaast twee nieuwe Swarovski locaties in Parijs en New York, zo meldt het bedrijf in een persbericht.

Vorig jaar haalde kristalspecialist Swarovski Giovanna Engelbert binnen, die de eerste Wereldwijde Creatief Directeur werd, met de opdracht één visie en één strategie te creëren voor het merk, of het nu om kristallen en diamanten ging, zonnebrillen, samenwerkingen met designers, parfum of verrekijkers. Engelbert moest alles in goede banen leiden op internationaal niveau.

De Swarovski zwaan, het bekende logo waar het sieradenmerk zo om bekend staat, krijgt een nieuwe, frisse look, naar de visie van nieuw creatief directeur Engelbert. De zwaan is bovendien omgedraaid, zodat deze nu naar de consument gericht staat. Ook heeft de vorm en het materiaal rond het klassieke Swarovski merksymbool een upgrade gekregen. De zwaan is gehuld in cristal, een eerbetoon “aan Swarovski’s vakmanschap”.

Zo ziet de nieuwe Swarovski zwaan eruit:

Nieuwe Global Creative Director onthult Instant Wonder Store winkelconcept

Het nieuwe merksymbool gaat gepaard met een tweede onthulling. Als onderdeel van de nieuwe merkvisie die door Global Creative Director Engelbert is uitgedacht, heeft Swarovski afgelopen dinsdag de eerste van een reeks nieuwe winkelconcepten geopend. Italiaanse modehoofdstad Milaan was als eerst aan de beurt en de opening van nog 27 andere locaties in de regio’s Noord-Amerika, Europa en Azië-Pacific, volgt binnenkort.

Swarovski omschrijft in het persbericht de nieuwe Instant Wonder Stores, zoals de concept stores genoemd zijn, als een “kristallen paradijs, alsof je je een luilekkerland waant. Een ware zintuiglijke ervaring die zelfexpressie combineert met de zin om te ontdekken” Felle kleuren voeren hier de boventoon, samen met metallic beeldjes en innovatieve materialen.

Zo ziet de eerste Instant Wonder Store in Milaan eruit: