Swarovski rapporteert omzet van 1,97 miljard euro voor boekjaar 2025

Swarovski store Credits: Swarovski

Het Zwitsers-Oostenrijkse kristalconcern Swarovski presenteert de financiële resultaten voor het boekjaar eindigend op 31 december 2025. Het familiebedrijf rapporteert forse vooruitgang en verbeterde winstgevendheid. De organische groei bedraagt zes procent ten opzichte van het voorgaande jaar. De omzet wordt 1,97 miljard euro (2,26 miljard Amerikaanse dollar).

De prestatie profiteert van een stijging van negen procent in vergelijkbare groei (LFL). Negen van de tien belangrijkste markten van het bedrijf laten LFL-winsten zien. Groei is zichtbaar in alle regio's en kanalen. Noord-Amerika leidt de expansie met een toename van tien procent.

Winstgevendheid en strategische uitvoering

De EBITDA van de groep stijgt met twaalf procent vergeleken met het voorgaande jaar. Sterke cashconversie begeleidt dit resultaat. De cijfers volgen op de systematische uitvoering van de LUXignite-strategie en een unieke aandeelhoudersovereenkomst binnen de familie. Deze overeenkomst, die vorig jaar werd aangekondigd, integreert de wereldwijde kristalgroep en versterkt het bestuur.

Alexis Nasard, topman van Swarovski, stelt dat de vooruitgang doorzet ondanks een uitdagende omgeving. "De uitvoering van de LUXignite-strategie levert op zoals bedoeld," aldus Nasard. Het merk verankert zich als cultureel icoon in de 'Pop Luxury'-ruimte.

De sieraden van Swarovski presteren aanzienlijk beter dan de bredere markt gedurende deze periode. Het business-to-business-segment (B2B) vernieuwt de commerciële plannen en optimaliseert de productiecapaciteit.

Mijlpalen van het merk en vooruitzichten voor 2026

Het boekjaar 2025 markeert het 130-jarig jubileum van het bedrijf. De viering omvat de lancering van de Vienna Collection en de introductie van de Swarovski Created Diamonds Octagon Cut.

Het merk benoemt de Amerikaanse zangeres Ariana Grande tot wereldwijd ambassadeur. Dit versterkt de emotionele band met consumenten.

Voor 2026 verwacht het bedrijf een aanhoudend uitdagende bedrijfsomgeving. Volatiele geopolitiek en zwak consumentenvertrouwen spelen hierin een rol. Ondanks deze tegenwind blijft de groep toegewijd aan langetermijnwaardecreatie onder de huidige strategie.

Swarovski Crystal Business, gevestigd in Männedorf (Zwitserland) en Wattens (Oostenrijk), is actief in meer dan 140 landen met ongeveer 2.200 boetieks.