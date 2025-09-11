Swatch antwoordt op Amerikaanse importheffingen met speciaal '39 procent' horloge

Zürich - Horlogemerk Swatch reageert op de Amerikaanse importheffingen met een speciale editie. Het horloge refereert aan de 39 procent heffing die Zwitserland opgelegd krijgt. Swatch belooft de verkoop te stoppen zodra de Verenigde Staten de importheffingen aanpassen.

Het bekende Zwitserse merk, bekend om zijn kleurrijke plastic horloges, heeft een model gelanceerd waarop de cijfers drie en negen zijn omgedraaid tot 39, met het procentteken op de achterkant.

Het model is sinds woensdag te koop op de website van Swatch en wordt alleen in Zwitserland verkocht voor 139 Zwitserse frank (148 euro).

"Hopelijk slechts een gelimiteerde oplage", vermeldt het merk onder de foto van het model op de website.

"Deze actie moet gezien worden als een positieve provocatie, een knipoog naar de huidige situatie", aldus een woordvoerder van de Swatch Group.

"Zodra de Verenigde Staten hun importheffingen ten opzichte van Zwitserland wijzigen, stoppen we onmiddellijk met de verkoop van dit horloge", voegde hij eraan toe, in de hoop dat deze actie "niet lang zal duren" maar "juist zo kort mogelijk" zal zijn.

Swatch is niet het enige merk dat met een ludieke actie reageert. Raymond Weil lanceerde ook een gelimiteerde oplage van een van zijn topmodellen. Deze wordt geproduceerd in 39 exemplaren, met een diameter van 39 millimeter en een korting van 39 procent op de normale prijs van 1.575 frank.

Dit Geneefse merk wilde met humor reageren op een "ingewikkelde situatie" voor de horloge-industrie, "door te zeggen dat in plaats van 39 procent toe te voegen, we 39 procent van de prijs zouden aftrekken", legde algemeen directeur Elie Bernheim uit.

Deze 39 procent heffing is een zware klap voor de Zwitserse horlogefabrikanten. Zij moeten hun horloges in de Alpen produceren om het felbegeerde 'Made in Switzerland'-label te mogen gebruiken. De Verenigde Staten zijn hun grootste afzetmarkt, goed voor bijna zeventien procent van de export van Zwitserse horloges in 2024.

Vorige week reisde de Zwitserse minister van Economische Zaken, Guy Parmelin, naar Washington voor een gesprek met de ministers van Handel, Howard Lutnick, en Financiën, Scott Bessent, en handelsvertegenwoordiger Jamieson Greer.

Bij zijn terugkeer in Zwitserland sprak hij over "constructieve gesprekken", zonder verdere details te geven.