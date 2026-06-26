Swatch eist 170 miljoen van Samsung voor het kopiëren van horlogeontwerpen

De Zwitserse horlogegroep Swatch is een rechtszaak gestart bij het High Court in Londen om een schadevergoeding van 170 miljoen dollar te eisen van Samsung. De aanleiding is de verkoop van 26 digitale wijzerplaat-apps die volgens het bedrijf zonder toestemming de ontwerpen van zijn bekendste merken kopiëren.

De betreffende applicaties waren te downloaden in de Galaxy App Store van Samsung en imiteerden het uiterlijk van horloges van de merken Omega, Tissot en Breguet, die allemaal tot de Zwitserse groep behoren. Swatch schat dat de applicaties in de periode tussen oktober 2015 en februari 2019 ongeveer 160.000 keer zijn gedownload in het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie.

Eerdere veroordeling en schadebepaling

De Londense rechtbank oordeelde al in 2022 dat Samsung verantwoordelijk is voor de merkinbreuk, ook al zijn de applicaties door derden ontwikkeld. De uitspraak stelt dat het Zuid-Koreaanse conglomeraat het beoordelings- en verkoopproces van de apps in zijn winkel controleert, wat het direct verantwoordelijk maakt. Samsung ging tegen die beslissing in beroep, maar het Hof van Beroep bekrachtigde de veroordeling eind 2023.

Het huidige proces heeft als doel de hoogte van de schadevergoeding vast te stellen. Omdat de eis werd ingediend vóór de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, zal de uitspraak gevolgen hebben voor de hele gemeenschappelijke markt. Tegelijkertijd zijn er procedures gestart in de Verenigde Staten, maar die zijn opgeschort in afwachting van de uitspraak in Londen.

Samsung wijst geëist bedrag af

De advocaten van Samsung noemen de claim ‘overdreven’ en ‘niet realistisch’. Ze voeren aan dat Swatch geen daadwerkelijke schade heeft geleden en dat het Zuid-Koreaanse bedrijf geen significante winst heeft behaald met de kwestie. De rechter moet zich op een later tijdstip uitspreken over de schadevergoeding.

Het geschil komt op een gevoelig moment voor Swatch. De Zwitserse groep noteerde in het boekjaar 2025 een daling van de nettowinst van 88,6 procent naar 25 miljoen Zwitserse frank, tegenover 219 miljoen in 2024. Dit jaar werd gekenmerkt door de impact van handelstarieven en een verzwakte wereldwijde vraag.