Swatch Group ziet winst kelderen in eerste halfjaar

Zürich - De Zwitserse horlogemaker Swatch Group publiceerde donderdag tegenvallende halfjaarcijfers. De zwakke consumptie in China had een grote impact.

De Swatch Group, bekend van het gelijknamige merk met kleurrijke plastic horloges, maar ook eigenaar van merken als Tissot, Longines en Omega, zag zijn nettowinst in de periode januari tot en met juni dalen tot 17 miljoen Zwitserse frank (18,2 miljoen euro). Een jaar eerder was dit nog 147 miljoen frank.

De omzet daalde met 11,2 procent tot 3 miljard Zwitserse frank. Dit is te wijten aan de zwakke consumptie in China, Hong Kong en Macau, en in de Zuidoost-Aziatische markten die ‘sterk afhankelijk zijn van Chinese toeristen’.

De groothandelsactiviteiten in China daalden met meer dan 30 procent. De verkoop in de eigen winkels deed het ‘iets beter, met een daling van 15 procent’. De Verenigde Staten, Mexico en Canada lieten juist een groei met dubbele cijfers zien.

De Zwitserse horloge-industrie wordt hard getroffen door de dalende vraag in China. Volgens cijfers van de horlogefederatie daalde de export van Zwitserse horloges naar China met 18,7 procent in de eerste zes maanden van dit jaar, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. De export naar Hongkong daalde met 13,3 procent.

Swatch Group ziet echter ‘de eerste positieve tekenen van verbetering’ in de tweede helft van het jaar. Het bedrijf verwacht dat ‘de voorraden bij Chinese detailhandelaren zullen afnemen, wat zal leiden tot een toename van de bestellingen’. Ook de onlineverkoop in China zal naar verwachting de consumptie stimuleren. De Verenigde Staten, Japan en India hebben volgens Swatch Group nog steeds een groot groeipotentieel.