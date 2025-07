Swimwear markt surft op groeigolf in 2025

De wereldwijde markt voor luxe badkleding laat dit jaar een flinke groei zien, gedreven door een hernieuwde interesse van consumenten in vakantiekleding. Volgens exclusieve gegevens van het platform Joor is de verkoop in het eerste halfjaar van 2025 met veertien procent gestegen. Deze prestatie is te danken aan een stijging van vier procent in verkochte volumes en een toename van vijftien procent in de gewogen gemiddelde prijs.

Deze dynamiek wordt met name ondersteund door online retailers, die fysieke winkels overtreffen in het voldoen aan deze groeiende vraag. Bijna 3.000 retailers, verspreid over 105 landen, hebben via Joor besteld. De helft van hen is gevestigd in Europa, een regio die de markt domineert met zestig procent van de wereldwijde badkledingverkoop.

Groei gedreven door topstukken

De sterkst groeiende segmenten zijn cover-ups (plus 44 procent) en bikini's (plus 34 procent). Badpakken, topjes en broekjes blijven stabiel ten opzichte van vorig jaar. Deze trend weerspiegelt de wens van consumenten voor zowel functionele als trendy items, perfect passend bij hun reisplannen en zomerse ervaringen.

E-commerce, drijvende kracht achter de markt

Online winkelen is de belangrijkste motor van deze groei. Consumenten waarderen de mogelijkheid om badkleding thuis te passen, wat het succes verklaart van online retailers zoals MyTheresa en ShopBop. Deze ontwikkeling stimuleert merken om hun online aanwezigheid te versterken om deze groeiende vraag te benutten.

Europa, aanjager van groei

De analyse laat een sterke groei zien in de EMEA-zone, met een toename van de swimwearverkoop van vijfentwintig procent in een jaar. Europese retailers laten een stijging zien van vierentwintig procent in de aangekochte volumes, wat hun rol als regionale motor bevestigt. In Italië volgt de swimwearmarkt een algemene positieve trend in de mode, aldus het platform, met een groei van twintig procent in de groothandelsverkoop van Italiaanse merken in de eerste vijf maanden van 2025.

Vooruitzichten voor merken en retailers

Merken moeten zich richten op het personaliseren van regionale benaderingen. Het gebruik van de juiste tools om nieuwe Europese retailers te identificeren en gerichte aanbiedingen te doen, is een succesvolle strategie. Retailers zouden er baat bij hebben hun badkledingassortiment uit te breiden, met name door functies te integreren die voorraadbeheer vergemakkelijken, zoals de Product Sync-app voor Shopify.

Over dit onderzoek

Deze analyse is gebaseerd op exclusieve transactiegegevens die Joor in het eerste halfjaar van 2025 heeft verzameld en die de badkledingverkoop van honderden merken en duizenden retailers wereldwijd omvatten. Het onderzoek bestudeert trends per segment, distributiekanaal en regio om de strategieën van spelers in de sector voor het komende seizoen te belichten.

