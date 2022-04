Sycamore heeft nog steeds interesse in overname Ted Baker Plc

Sycamore Partners Management L.P. zal deelnemen aan het formele verkoopproces van Ted Baker Plc, zo meldt laatstgenoemde in een persbericht. Vorige week startte Ted Baker Plc het formele verkoopproces, maar toen was nog onduidelijk of Sycamore Partners, dat eerder meerdere biedingen indiende bij het Britse bedrijf, hier ook aan mee zou doen.

Sycamore Partners heeft tot tweemaal toe een overnamebod gedaan op Ted Baker Plc, maar beide werden afgeslagen door het Britse modebedrijf. De biedingen werden afgeslagen omdat de waarde van de biedingen het bedrijf ‘significant onderwaarderen’, aldus Ted Baker Plc eind maart in een persbericht.

Naast de twee biedingen van Sycamore Partners ontving Ted Baker Plc recentelijk ook een ander overnamebod, van een niet nader genoemde partij. Daarop besloot Ted Baker een formeel verkoopproces te starten om te kijken of er een bieder ‘bereid is een waarde te bieden die het bedrijf aantrekkelijk acht’.