Sycamore Partners wil onder overname Victoria’s Secret uit

Victoria’s Secret lijkt toch niet van handen te wisselen. Sycamore Partners tekende in februari een overnameovereenkomst voor 55 procent van de aandelen van het merk, maar uit een rechtszaak aangespannen door Sycamore blijkt dat het bedrijf de overname niet door wil laten gaan.

Victoria’s Secret is al jaren het zorgenkind van L Brands, Inc. Door de overeenkomst met Sycamore Partners zou het merk in een ander, nieuw bedrijf worden ondergebracht. Van dit nieuwe bedrijf zou Sycamore 55 procent in bezit hebben en L Brands, Inc. 45 procent.

Sycamore Partners zou van de overname afzien omdat L Brands, Inc. de winkels van het merk heeft dichtgedaan, werknemers naar huis heeft gestuurd en geen huur heeft betaald in April. Dit zou volgens de overeenkomst niet mogen, waardoor Sycamore het recht heeft om deze te verbreken, aldus de zaak. L Brands, Inc. meldt in een statement dat het er alles aan zal doen om te bewijzen dat de contractbreuk door Sycamore niet geldig is.