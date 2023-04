Takko Fashion sluit overeenkomst met Funds om Europese expansie te versnellen

Takko Fashion heeft een overeenkomst gesloten met Funds en liet zich daarvoor adviseren door Apax. De overeenkomst moet een nieuwe, passende kapitaalstructuur tot stand brengen en zal de uitbreiding van de Europese markt versnellen, zo maakt Takko Fashion bekend in een persbericht.

De overeenkomst zal de schuldenlast van meer dan 250 miljoen euro verminderen en zal de looptijd van de schuld verlengen tot 2026. In ruil voor het terugbrengen van de schulden krijgen de obligatiehouders, Funds en Apax, een meerderheidsbelang in het bedrijf.

De Duitse retailer kwam tijdens de coronacrisis, met een flinke schuldenlast, in de problemen en kreeg geen steun van de overheid door een te hoge omzet.

Tjeerd Jegen, CEO van Takko Fashion, schrijft: “We kijken ernaar uit om onze nieuwe aandeelhouders te verwelkomen. Hun ervaring in de sector stelt ons in staat om onze activiteiten in heel Europa te versterken. Het discount model van Takko Fashion heeft keer op keer zijn veerkracht en mogelijkheden bewezen. Dankzij de verbeterde schuldpositie en de nieuwe kapitaalstructuur kunnen we investeren in de toekomst van het bedrijf en onze inspanningen versnellen om onze strategische prioriteiten te realiseren.”

Het modebedrijf is op dit moment actief in zeventien Europese landen. Met deze overeenkomst wil Takko Fashion zijn aanwezigheid in Europa uitbreiden door onder meer nieuwe winkels te openen en de webshop uit te breiden. Daarnaast wil het bedrijf zich focussen op de digitale transformatie om de klantbeleving te verbeteren en processen te optimaliseren.

