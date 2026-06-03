Takko start nieuw boekjaar met recordresultaten

Textieldiscounter Takko Fashion boekt in het eerste kwartaal van het lopende boekjaar 2026/27 een groei in omzet en bedrijfsresultaat. Dit blijkt uit een persbericht dat het Duitse bedrijf woensdag publiceerde.

De aangepaste netto-omzet in de eerste drie maanden van het jaar bedraagt 295 miljoen euro, een stijging van 3 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Het aangepaste resultaat voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie (EBITDA) stijgt zelfs met 26 procent naar 33 miljoen euro. Met deze resultaten heeft Takko ‘het beste resultaat in zijn geschiedenis voor een jaarstart behaald’, aldus het bedrijf.

Daarnaast zet de retailer zijn expansiekoers voort. Sinds het begin van het boekjaar zijn er 31 nieuwe filialen geopend en 27 locaties gemoderniseerd. De retailer kondigt ook de bouw van een nieuw logistiek centrum in Salzgitter aan. De faciliteit moet ‘tot 600 banen creëren en de concurrentiepositie op lange termijn versterken’, zo staat in een verklaring.

De retailer publiceert tegelijkertijd de belangrijkste cijfers voor het afgelopen boekjaar 2025/26. De aangepaste netto-omzet daalt met 2,6 procent naar circa 1,28 miljard euro. De aangepaste EBITDA stijgt daarentegen met 5,4 procent naar 190 miljoen euro.

Financieel directeur (CFO) Stefan Macheleidt prijst de huidige ontwikkeling. ‘Na de recordwinstgevendheid in het boekjaar 2025/26 onderstreept onze uitzonderlijk sterke start van het nieuwe boekjaar op indrukwekkende wijze dat groei en winstgevendheid bij Takko Fashion hand in hand gaan’, verklaart hij in een statement. De recente kwartaalcijfers benadrukken het vermogen van de retailer om ‘ondanks volatiele marktomstandigheden duurzaam en winstgevend te groeien’.