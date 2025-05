Tamara Ralph schikt geschil met voormalige schuldeiser Ralph & Russo

Ontwerpster Tamara Ralph heeft een juridisch geschil geschikt met Candy Capital, een voormalige schuldeiser van haar gesloten Ralph & Russo-onderneming. Die onderneming leidde ze samen met Michael Russo.

Candy Capital, een investeringsmaatschappij van makelaar Nick Candy, had in 2021 een rechtszaak aangespannen tegen het Britse luxemerk in verband met een geschil over een lening van 15 miljoen pond (17,8 miljoen euro). Het bedrijf had Ralph & Russo het geld geleend, waardoor het een minderheidsinvesteerder werd. Er ontstonden echter juridische problemen met betrekking tot de voorwaarden van de lening. Volgens The Times hebben de twee partijen nu een vertrouwelijke schikking getroffen.

Het nieuws komt kort nadat Ralph & Russo voor de tweede keer in vier jaar faillissement heeft aangevraagd. Het merk raakte in 2021 voor het eerst in surseance van betaling na de rechtszaak van Candy, maar werd snel gered door het Amerikaanse bedrijf Retail Ecommerce Ventures. In april 2025 leek elke poging om het merk in zijn oude glorie te herstellen echter niet te zijn gelukt, waarna RSM werd aangesteld als bewindvoerder.

Tamara Ralph vertrok bij Ralph & Russo na het eerste faillissement en lanceerde Ralph haar eigen label. Het label is sindsdien goed ontvangen door beroemdheden en publieke figuren. In november 2024 opende de ontwerpster een couture salon in Parijs, waar klanten afspraken voor kunnen maken.

FashionUnited heeft Tamara Ralph en Candy Capital om commentaar gevraagd.