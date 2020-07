Tapestry CEO Jide Zeitlin verlaat bedrijf

Modebedrijf Tapestry uit New York dat de merken Coach, Kate Spade en Stuart Weitzman in zijn portfolio heeft, meldt in een persbericht dat CEO Jide Zeitlin vanwege persoonlijke omstandigheden aftreedt. Zijn rol wordt tijdelijk overgenomen door CFO Joanne Crevoiserat en het bedrijf is zowel intern als extern gestart met de zoektocht naar een permanente opvolger van Zeitlin.

Tapestry is in het bericht vol lof over Zeitlin en zijn bijdrage aan de luxe modegroep in de veertien jaar dat hij voor het bedrijf gewerkt heeft. Er wordt niet gesproken over de mogelijke aantijgingen tegen Zeitlin. The Wall Street Journal en The New York Times berichten over een vrouw die Zeitlin ervan beschuldigt dat hij zich onterecht voordeed als fotograaf om een relatie met haar te krijgen. Zeitlin weerlegt deze aantijgingen in een persoonlijke brief op LinkedIn, maar zegt af te treden omdat hij geen problemen wil veroorzaken voor het bedrijf.