Tapestry, Inc. verhoogt verwachting voor gehele boekjaar 2023

Amerikaanse modegroep Tapestry, Inc. verhoogt de verwachting voor het gehele boekjaar, zo blijkt uit een financiële update. Dit doet het bedrijf nadat het ‘een sterk derde kwartaal’ heeft beleefd.

Het derde kwartaal leverde een omzet van 1,5 miljard dollar (1,37 miljard euro) op dankzij een stijging van 5 procent. Naast de omzet steeg zowel de bruto- als de nettowinst. De eerste belandde op een bedrag van 1,1 miljard dollar (1 miljard euro) en de tweede op 187 miljoen dollar (171,6 miljoen euro).

Vanwege de goede resultaten heeft Tapestry, Inc. besloten de verwachting voor het boekjaar 2023 te verhogen. Nu verwacht het bedrijf een omzet rond de 6,7 miljard dollar, zo’n 6,1 miljard euro. Tapestry, Inc. meldt wel dat het deze verwachting uitspreekt onder de voorwaarden dat de wisselkoers van de dollar niet verandert, China herstelt na de pandemie zonder verdere lockdowns of verstoringen van de productieketen.

De modegroep is het moederbedrijf van de merken Coach, Kate Spade en Stuart Weitzman. Coach brengt nog steeds het meeste geld op voor de groep, met een omzet van 1,14 miljard dollar (1 miljard dollar) in het derde kwartaal. Kate Spade volgt met een omzet van 297,2 miljard dollar (272,8 miljoen euro) en een kleine daling van 1 procent. Stuart Weitzman brengt ‘maar’ 68,3 miljoen dollar (62,7 miljoen euro) op, maar zag de omzet wel stijgen met 7 procent in het kwartaal.