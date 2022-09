Tapestry, Inc. verwacht omzet van 8 miljard dollar in boekjaar 2025

Het moederbedrijf van modemerken Kate Spade, Coach, en Stuart Weitzman - Tapestry, Inc. - verwacht in het boekjaar 2025 een omzet van 8 miljard dollar te behalen (7,8 miljard euro). Naast de verwachte omzet kondigt Tapestry, Inc. ook een nieuwe groeistrategie aan in hetzelfde persbericht.

De 2025 groeistrategie is gestoeld op vier pilaren; het bouwen van blijvende klantenrelaties, mode innovatie en product excellentie, het leveren van meeslepende omnichannel ervaringen en het aansturen van globale groei. Concreet komt het onder andere neer op het stuwen van groei in de verkoop van handtassen en kleine lederen goederen en het versnellen van de verkoop in schoenen en andere lifestyle producten. Daarbij legt het de prioriteit op de regio's Noord-amerika en China - de grootste afzetmarkten van de groep, maar zoekt het ook kansen in Zuid-Oost Azië en Europa.

De CEO van Tapestry, Inc., Joanne Crevoiserat geeft in het persbericht aan dat Tapestry, Inc. de afgelopen twee jaar 'radicaal getransformeerd' is. Hierdoor heeft het bedrijf een aanloop naar continue groei bij elk van de merken in het portfolio, aldus de CEO. Tegen 2025 verwacht het bedrijf een omzet van 5,7 miljard dollar (5,6 miljard euro) bij Coach, 1,9 miljard dollar (1,86 miljard euro) bij Kate Spade en 450 miljoen dollar (442,2 miljoen euro) bij Stuart Weitzman.

Tapestry, Inc. kondigde in augustus nog aan dat het in het financiële boekjaar 2022 een omzetplus van 15 procent had behaald. De omzet kwam neer op 6,7 miljard dollar.

Een week geleden kondigde dochterbedrijf Kate Spade nog aan dat het twee nieuwe hoofdontwerpers heeft benoemd. Tom Mora en Jennifer Lyu nemen de taken op zich. Het merk zat al sinds maart 2021 zonder creatief directeur.