Tapestry omzet krimpt minder dan verwacht, bedrijf stelt jaarverwachting naar boven bij

Tapestry, Inc., het moederbedrijf van Coach, Kate Spade, and Stuart Weitzman, deed het in het tweede kwartaal van boekjaar 2023 beter dan verwacht en stelt de prognose voor de rest van het jaar daarom naar boven bij. Dat blijkt uit het kwartaalverslag van het bedrijf.

Tapestry haalde in het tweede kwartaal een omzet van 2,03 miljard dollar (1,88 miljard euro), een afname van ongeveer vijf procent ten opzichte van de 2,14 miljard dollar (1,98 miljard euro) omzet die tijdens hetzelfde kwartaal vorig jaar genoteerd werd. De stand van de dollar oefende een negatieve invloed uit op de omzet. Zo blijkt de omzetdaling gecorrigeerd voor inflatie slechts twee procent de zijn.

De algehele cijfers werden met name omlaag gehaald door de resultaten in Groot-China. De omzet nam hier wegens corona restricties gecorrigeerd voor inflatie met twintig procent af. Wel geeft Tapestry dat de omzet in het gebied zich sinds de aanvang van het derde kwartaal weer gedeeltelijk hersteld zou hebben. In Noord-Amerika daalde de omzet tijdens het tweede kwartaal met twee procent. In Europa en de rest van Azië steeg de omzet procentueel juist in de dubbele cijfers.

Wanneer de resultaten opgedeeld worden per dochtermerk, blijkt dat de omzet bij Kate Spade met twee procent kromp ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Gecorrigeerd voor inflatie bleven de cijfers grofweg gelijk. Kate Spade deed het hiermee relatief het beste van de drie merken die onder het Tapestry portfolio vallen. Bij Coach en Stuart Weitzman daalde de omzet respectievelijk met vijf en 26 procent (één en 24 procent gecorrigeerd voor inflatie).

De brutowinst van Tapestry kwam uit op 1,39 miljard dollar (1,29 miljard euro), een afname ten opzichte van de 1,46 miljard dollar (1,35 miljard euro) brutowinst vorig jaar. Ook de operationele winst daalde, van 463 miljoen dollar (429 miljoen euro) vorig jaar naar 418 miljoen dollar (388 miljoen dollar) in boekjaar 2023. Wel steeg de nettowinst tot 330 miljoen dollar (306 miljoen euro) in vergelijking met 318 miljoen dollar (295 miljoen euro) vorig jaar.

Naar aanleiding van de resultaten stelde Tapestry hun prognose voor de rest van het boekjaar naar boven bij. Het verwacht een omzet van grofweg 6,6 miljard dollar (6,1 miljard euro) in 2023. De omzet zal hiermee lichtelijk krimpen ten opzichte van 2022. Gecorrigeerd voor inflatie wordt verwacht dat de omzet met zo’n twee tot drie procent zal groeien.