Tapestry rondt verkoop Stuart Weitzman aan Caleres af

Tapestry, Inc., het moederbedrijf van merken zoals Coach en Kate Spade New York, heeft de verkoop van haar merk Stuart Weitzman aan Caleres, een portfolio van schoenenmerken, afgerond. De transactie, ter waarde van 105 miljoen dollar, werd in februari van dit jaar aangekondigd en markeert een strategische stap voor beide bedrijven.

Voor Caleres sluit de overname van Stuart Weitzman aan bij haar doel om haar leidende positie in damesschoenen te versterken. Het merk, bekend om zijn luxe damesschoenen, wordt een belangrijke aanvulling op de portfolio van Caleres, die al merken zoals Vince en Veronica Beard omvat.

Morgan Stanley & Co. LLC trad op als financieel adviseur van Tapestry, Inc. en Latham & Watkins LLP als juridisch adviseur. BofA Securities was de financieel adviseur van Caleres en BCLP (Bryan Cave Leighton Paisner) de juridisch adviseur.