Tapestry omzet stijgt dankzij Coach en Europa in Q3 2025

Tapestry presteerde in het derde kwartaal van het lopende boekjaar beter dan verwacht. De omzetstijging werd aangedreven door constante valutagroei, zowel bij het merk Coach als in Europa. Over de periode die eindigde op 29 maart 2025 boekte het bedrijf, dat ook eigenaar is van Kate Spade en Stuart Weitzman, een omzet van 1,58 miljard dollar (omgerekend 1,40 miljard euro), wat een constante valutagroei van 8 procent vertegenwoordigt ten opzichte van het voorgaande jaar.

Coach was het enige merk binnen de portefeuille dat een omzetstijging rapporteerde en bereikte 1,29 miljard dollar, een stijging van 15 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Kate Spade zag de omzet daarentegen met 12 procent dalen tot 244,9 miljoen dollar, terwijl Stuart Weitzman de grootste klap kreeg met een omzetdaling van 17 procent tot 46,2 miljoen dollar.

De bruto winst van de groep bedroeg 1,21 miljard dollar, met een brutomarge van 76,1 procent. Dit was een verbetering ten opzichte van het derde kwartaal van vorig jaar, toen het bedrijf een winst van 1,11 miljard dollar rapporteerde. Het bedrijfsresultaat steeg van 204 miljoen dollar naar 254 miljoen dollar op GAAP-basis. De operationele marge bedroeg 16 procent. De netto winst over de periode bedroeg 203 miljoen dollar, met een winst per verwaterd aandeel van 95 dollarcent op GAAP-basis.

Europa en Coach stuwen de omzet vooruit

Regionaal gezien kende Europa de grootste omzetgroei, met een stijging van 35 procent tot 92,9 miljoen dollar. Gevolgd door de Aziatische landen buiten Japan en Groot-China, waar de omzet met 14 procent steeg. Terwijl de omzet in China met 5 procent steeg tot 278,9 miljoen dollar, daalde deze in Japan met 2 procent tot 93,9 miljoen dollar. Noord-Amerika bleef echter sterk en noteerde een omzet van 951,7 miljoen dollar, met een groeipercentage van 9 procent.

In een verklaring deelt de algemeen directeur van Tapestry, Joanne Crevoiserat, dat de ‘outperformance’ in het derde kwartaal de ‘sterke positie’ van de groep versterkte, waardoor het bedrijf zijn vooruitzichten voor het jaar verhoogde. “Belangrijk is dat, hoewel de externe achtergrond complex is, onze visie helder blijft”, voegde Crevoiserat eraan toe. “We blijven gefocust op actie en zullen onze concurrentievoordelen benutten, waaronder onze wereldwijde schaal, aantrekkelijke waarde en sterke fundamenten, om ons aan te passen en te winnen in elke omgeving.”

Voor 2025 verwacht Tapestry nu een omzet van ongeveer 6,95 miljard dollar, wat een groei van 4 procent vertegenwoordigt, een stijging ten opzichte van de eerder geschatte 3 procent. De operationele marge voor de periode zal naar verwachting 100 basispunten stijgen ten opzichte van het voorgaande jaar, terwijl de winst per verwaterd aandeel naar verwachting in de buurt van 5 dollar zal liggen, een groeipercentage van in de hoge tiener jaren ten opzichte van de cijfers van 2024.