Tapestry verhoogt prognoses na recordcijfers in tweede kwartaal

Het Amerikaanse modeconcern Tapestry Inc. overtreft in het tweede kwartaal van het boekjaar 2025/26 de verwachtingen dankzij een sterke groei bij kernmerk Coach. Gezien de recente sterke ontwikkeling verhoogt de ondernemingsgroep donderdag haar prognoses.

De groepsomzet in de drie maanden tot 27 december bedraagt 2,50 miljard Amerikaanse dollar (2,12 miljard euro). Dit is een stijging van 14 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Op pro-formabasis, dus zonder de bijdragen van het afgelopen zomer verkochte schoenenmerk Stuart Weitzman, stijgt de omzet zelfs met 18 procent. Dit is mede te danken aan een bovengemiddeld sterke groei in China (plus 35 procent) en Europa (plus 27 procent).

De omzet van het merk Coach bedraagt 2,14 miljard Amerikaanse dollar. Dit is een stijging van 25 procent ten opzichte van vorig jaar. Volgens het bedrijf is vooral de vraag naar handtassen de laatste tijd sterk gestegen. De omzet van het merk Kate Spade daalt daarentegen met 14 procent naar 360 miljoen Amerikaanse dollar.

De nettowinst stijgt met 81 procent

Dankzij een hogere brutomarge, de effecten van de verkoop van Stuart Weitzman en een consequente kostendiscipline, stijgt het bedrijfsresultaat met 45 procent naar 716,4 miljoen Amerikaanse dollar. Gecorrigeerd voor bijzondere posten groeit het met 31 procent naar 719,8 miljoen Amerikaanse dollar. De nettowinst stijgt zelfs met bijna 81 procent naar 561,3 miljoen Amerikaanse dollar (476,2 miljoen euro).

Gezien de verrassend sterke cijfers verwijst CEO Joanne Crevoiserat naar de effecten van de huidige concernstrategie “Amplify”. “Deze heeft bijgedragen aan het verdiepen van de klantrelatie, het versnellen van de groei en het behalen van nieuwe recordresultaten”, zegt zij in een verklaring.

De Amplify-strategie is de groeistrategie gericht op sterkere emotionele klantrelaties, mode-innovatie en internationale expansie. Daarnaast focust het plan op betere merk- en retailervaringen en een meer consumentgerichte bedrijfscultuur om duurzame groei te ondersteunen.

De recente ontwikkeling beweegt het management er ook toe de jaarprognoses aanzienlijk te verhogen. Voor 2025/26 rekent het nu op een omzetgroei van ongeveer 11 procent tot meer dan 7,75 miljard Amerikaanse dollar. Het doel voor de gecorrigeerde winst per aandeel, dat voorheen tussen 5,45 en 5,60 Amerikaanse dollar lag, is verhoogd naar 6,40 tot 6,45 Amerikaanse dollar. Dit zou een groei van 25 procent betekenen ten opzichte van vorig jaar.