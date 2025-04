Importheffingen: 'Amerikaanse inkopers hebben orders opgeschort in Bangladesh'

Amerikaanse inkopers zijn begonnen met het opschorten van orders uit Bangladesh, de op één na grootste kledingfabrikant ter wereld, na de verhoging van de Amerikaanse importheffingen. De interim-regering van Bangladesh heeft maandag opgeroepen tot een opschorting van deze belastingen voor drie maanden.

Textiel- en kledingproductie is goed voor ongeveer 80 procent van de export van dit Zuid-Aziatische land, een industrie die zich herstelt nadat ze zwaar is getroffen door de revolutie die vorig jaar de regering omverwierp.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft woensdag nieuwe straftarieven van 37 procent opgelegd aan Bangladesh, vergeleken met de eerdere importheffingen van 16 procent voor katoenproducten en 32 procent voor polyesterproducten. De gevolgen van deze aankondigingen zijn al voelbaar in het land, wat het hoofd van de interim-regering, Muhammad Yunus, ertoe heeft gebracht Donald Trump op te roepen om "de implementatie van wederzijdse Amerikaanse douanemaatregelen uit te stellen", aldus een verklaring van de regering. Yunus schreef de Amerikaanse president om een uitstel van "drie maanden te vragen om de interim-regering in staat te stellen haar initiatief om de Amerikaanse export naar Bangladesh aanzienlijk te verhogen, soepel te implementeren", aldus de verklaring. Deze producten omvatten "katoen, tarwe, maïs en sojabonen, wat Amerikaanse boeren ten goede zal komen".

"Bangladesh zal alle noodzakelijke maatregelen nemen om uw handelsagenda volledig te ondersteunen", vertelde het hoofd van de Bengaalse regering aan Donald Trump.

Opgeschorte leveringen

Textielfabrikanten zeggen dat de impact van de importheffingverhoging bijna onmiddellijk is. Mohammad Mushfiqur Rahman, Managing Director van Essensor Footwear and Leather Products, zei dat hij een brief had ontvangen van een van zijn kopers met het verzoek zijn levering niet te verzenden. "Mijn inkoper vroeg me zondag om een zending lederwaren - tassen, riemen en portefeuilles - ter waarde van 300.000 dollar (273.000 euro) stop te zetten," vertelde Rahman aan AFP. Zijn bedrijf, opgericht in 2008, verscheept gemiddeld 100.000 dollar aan goederen per maand naar de Verenigde Staten.

Bangladesh exporteert jaarlijks voor 8,4 miljard dollar aan kleding naar de Verenigde Staten, volgens gegevens van de Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA), wat ongeveer 20 procent van de totale export van confectiekleding vertegenwoordigt. Volgens het Bengaalse dagblad Prothom Alo gaf AKM Saifur Rahman, CEO van kledingfabrikant Wikitex-BD, aan dat zijn Amerikaanse koper hem had gevraagd geen order ter waarde van 150.000 dollar te verzenden. "Hij zei dat hij de extra kosten niet kon doorberekenen aan zijn klanten, dus we moeten de prijs verlagen", vertelde Rahman aan de krant.

Mohammed Anwar Hossain, een functionaris bij de BGMEA, stuurde een brief naar Amerikaanse kopers waarin hij hen vroeg om begrip te tonen. "We begrijpen de urgentie, maar het doorgeven van de last stroomafwaarts aan leveranciers in dit vroege stadium zal de zorgen alleen maar vergroten", schreef Hossain, en riep op tot hun "geduld en steun". Maar Mohiuddin Rubel, voormalig directeur van de BGMEA, zei dat sommige kopers al hadden verzocht om de opschorting van hun zendingen tot nader order. "Kleinere inkopers oefenen met name druk uit op leveranciers om ofwel de volledige heffingen te absorberen, ofwel te delen", vertelde Rubel aan AFP. (AFP)

