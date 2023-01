Tarieven PostNL gewijzigd: pakje versturen vanaf nu duurder in binnenland

Vanaf deze week is het bij PostNL duurder om in het binnenland een pakje te verzenden. Tegelijkertijd wordt het versturen van pakketjes over de grens goedkoper, zo is te lezen in een wijzigingsoverzicht van de postbezorger.

Het versturen van een online gefrankeerd pakket wordt twintig cent duurder. Het niet-aangetekend verzenden van pakketten tot en met tien kilo, bijvoorbeeld, kost bij online frankeren nu 6,95 euro. Vorig jaar was dat nog 6,75.

Opvallend is dat de prijzen voor pakketten die bij een PostNL-punt worden gefrankeerd, sterker stijgen. De prijzen van deze pakketten gaan met veertig cent omhoog. Een lokaal gefrankeerd pakket tot en met tien kilo kost nu 7,65, in plaats van 7,25.

Dezelfde prijsstijgingen gelden voor zwaardere pakketten, of pakketten die aangetekend worden verzonden. Ook daarvoor geldt een prijsstijging van twintig cent voor online frankering en veertig cent voor frankering bij een postpunt.

Het versturen van pakketten naar het buitenland wordt zoals gezegd wel goedkoper. De tarieven blijven afhankelijk van het land van bestemming, maar de startprijs daalt. Het verzenden van een buspakje naar het buitenland kost nu minimaal 4,50 euro, waar dat in 2022 nog 4,65 was. Een pakket zonder traceercode verzenden is met een minimumprijs van 8,50 euro tachtig cent goedkoper geworden. De prijs van een pakket met traceercode begint bij twaalf euro in plaats van dertien.