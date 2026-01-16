Tassenmerk Bold Banana overgenomen door groothandel Dugros

Tassengroothandel Dugros groeit verder. Het bedrijf kondigt de overname van het tassenmerk Bold Banana aan. De financiële details van de deal zijn niet bekend. De overname is per direct van kracht, zo schrijft Dugros in het persbericht.

Bold Banana staat bekend om de kleurrijke, waterafstotende en functionele tassen. Dugros schrijft dat het merk door de overname een volgende fase ingaat. “Het merk wordt verder ontwikkeld, met behoud van kwaliteit en het product waar het bekend om staat. Tegelijkertijd profiteert het merk van de ervaring en het sterke netwerk van dugros. Denk aan productontwikkeling, logistiek en voorraadbeheer. Dat maakt het voor retailers makkelijker om met het merk te werken en er meer uit te halen.”

“Bold Banana past perfect bij de koers van ons bedrijf,” aldus dugros. “De focus blijft liggen op minder risico, geen gedoe en samen succesvol ondernemen!”