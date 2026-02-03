Techbedrijf Haelixa haalt 2 miljoen euro op voor opschaling van op DNA-gebaseerde traceerbaarheid

Het Zwitserse techbedrijf Haelixa, aanbieder van op DNA-gebaseerde producttraceerbaarheid, heeft 2 miljoen euro opgehaald in een pre-series A-investeringsronde. Deze investering ondersteunt de internationale opschaling en de strategische groei op lange termijn.

De ronde werd geleid door de bestaande investeerders Verve Ventures en Zurich Kantonalbank, met deelname van de op impact gerichte investeerder 212 NexT Fund. De investering is een aanvulling op de eerdere katalytische financiering die werd toegekend via het Temasek Trust Amplifier-programma.

In een verklaring laat Haelixa weten dat de investering de internationale uitbreidingsplannen ondersteunt. Dit zorgt voor een nauwere samenwerking met textielmerken en partners in de toeleveringsketen.

Patrick Strumpf, directeur van Haelixa, zegt: “Deze investering stelt ons in staat om wereldwijd op te schalen, nu de verwachtingen van de regelgeving en de markt voor traceerbaarheid blijven stijgen. Tegelijkertijd kunnen we ons aanbod uitbreiden naar anti-namaak, wat een krachtige meerwaarde toevoegt voor luxemerken.”

Haelixa-verstuiver Beeld: Haelixa

De gepatenteerde, op DNA-gebaseerde technologie van Haelixa markeert fysiek grondstoffen in elk productiestadium. Dit maakt latere verificatie van de herkomst en authenticiteit van de eindproducten mogelijk. De onzichtbare DNA-markers op plantaardige basis worden direct in de grondstoffen ingebed. Ze blijven detecteerbaar in complexe, meerlaagse toeleveringsketens.

Nu de mode-industrie steeds meer te maken krijgt met fraude en namaak, biedt Haelixa de sector fysieke verificatie op materiaalniveau. Dit is een alternatief voor het vertrouwen op alleen audits.

De technologie van Haelixa wordt al gebruikt in de mode en textiel, maar ook voor edelmetalen en edelstenen. De technologie is in overeenstemming met GOTS, Standard 100 by OEKO-TEX en OEKO-TEX Eco Passport.

Gizem Yağız, managing partner bij 212 NexT Fund, voegt toe: “Het gebrek aan transparantie in de huidige toeleveringsketens vormt een ernstig financieel en reputatierisico voor merken. De op DNA-gebaseerde aanpak van Haelixa vermindert dit risico aanzienlijk door de herkomst en authenticiteit van het product wetenschappelijk te verifiëren, direct op het product zelf. We zijn er trots op deel te nemen aan deze oprichtingsronde en het team te ondersteunen bij het opschalen van een nieuwe standaard voor traceerbaarheid.”

Haelixa is in 2016 ontstaan als een spin-off van ETH Zürich (Eidgenössische Technische Hochschule). Sindsdien heeft het bedrijf een grootschalige commerciële toepassing bereikt. Het genereert een omzet van zeven cijfers en heeft meerjarige overeenkomsten met toonaangevende textiel- en modemerken.