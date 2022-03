Ted Baker Plc heeft al twee biedingen van Sycamore Partners afgeslagen

Ted Baker Plc heeft niet één maar twee biedingen ontvangen van Sycamore Partners, zo licht Ted Baker Plc toe in een persbericht. Beide biedingen heeft het bedrijf afgeslagen.

Eerder deze maand werd duidelijk dat Sycamore Partners een overnamebod overwoog op Ted Baker. Dit werd destijds bekend gemaakt door beide partijen middels een persbericht. Nu reageert Ted Baker Plc dat het op 18 maart een overnamebod heeft ontvangen, die het heeft afgeslagen. Vervolgens heeft Sycamore Partners het bod aangepast, maar kon het alsnog niet de goedkeuring wegdragen van Ted Baker Plc.

“De directie van Ted Baker heeft de biedingen van Sycamore aandachtig bekeken met adviseurs en is tot de conclusie gekomen dat ze Ted Baker significant onderwaarderen en niet de aandeelhouders compenseren voor het voordeel dat komt doordat Ted Baker Plc een beursgenoteerd bedrijf is.”

Sycamore Partners heeft nog tot en met 15 april vijf uur ‘s middags om een ander bod te doen. Het is niet duidelijk of dit ook zal gebeuren.

Sycamore Partners heeft al twee keer overnamebod gedaan op Ted Baker

Ted Baker Plc presenteerde in 2020 een transformatieplan nadat het bedrijf in het rood dook. CEO Rachel Osborne meldde afgelopen februari dat het bedrijf goede vooruitgang boekt met de transformatie van het bedrijf. “Ted komt sterker en duurzamer uit de pandemie en we zijn enthousiast over de toekomst.” In het begin van de pandemie dook de omzet en het bedrijfsresultaat naar beneden, maar in de recente financiële verslagen is een goed herstel van de omzet te zien.