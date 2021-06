Ted Baker Plc. ziet omzet flink dalen in FY20

Ted Baker Plc. werd door de gevolgen van de coronapandemie niet gespaard in het boekjaar dat eindigde op 30 januari 2021. De omzet van het modemerk daalde met 44,2 procent naar 352 miljoen pond, omgerekend 409,5 miljoen euro, zo is te lezen in het voorlopige financieel jaarrapport van het modemerk.

De wholesale kreeg met de grootste daling te maken. Deze omzet daalde met 48,6 procent naar 85,3 miljoen pond (99,2 miljoen euro). Vorig jaar behaalde Ted Baker Plc. nog een wholesale-omzet van 171,5 miljoen pond (199,5 miljoen euro). Ook de verkoop in winkels inclusief e-commerce daalde met 42,2 procent naar 254,3 miljoen pond, omgerekend 295,9 miljoen euro.

De e-commerce-omzet kende daarentegen wel een groei en steeg met 22,1 procent. De omzet bedraagt een bedrag van 144,9 miljoen pond, omgerekend 168,9 miljoen euro. De groei heeft het bedrijf te danken aan de investering in digitale activiteiten en verbetering in het klanttraject, zo is te lezen.

Rachel Osborne, CEO bij Ted Baker Plc., in het financieel jaarrapport: “De impact van het coronavirus is duidelijk te zien in onze resultaten en heeft een aantal aspecten van het bedrijf beïnvloed. We hebben wel goede vooruitgang geboekt met onze duurzaamheidsstrategie, Fashioning a Better Future, inclusief het in kaart brengen van al onze fabriekspartners binnen onze toeleveringsketen en het aanzienlijk verhogen van ons gebruik van katoen uit duurzame bronnen tot 69 procent. We zijn een jaar bezig met het transformatieplan en blijven geloven dat we de juiste strategie en team hebben voor een sterkere en duurzamere toekomst.”