Tekort aan arbeidskrachten zit dertig procent Nederlandse producenten in de weg

Ruim dertig procent van de Nederlandse ondernemers in de industrie wordt gehinderd in hun werk door een tekort aan personeel. Dat is te lezen in het maandelijkse rapport Producentenvertrouwen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Dat is het hoogste percentage dat het CBS gemeten heeft sinds de start van het onderzoek naar dit onderwerp in 2012.

Evengoed steeg over het algemeen het producentenvertrouwen in de maand juli. Het vertrouwen ging van een score van 8,1 in juni naar 8,4 in juli. Dat geldt echter niet voor alle sectoren: het producentenvertrouwen onder bedrijven in textiel, kleding en leer ging van 8,1 in juni naar 5,3 in juli. De elektrotechniek haalt het gemiddelde enorm omhoog: daar ligt het producentenvertrouwen op 24,1.