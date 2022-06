Temidden van golf van ontslagnemingen, vertellen mode-onderwijzers over burn-out, gebrek aan steun en cancel culture

New York - Studenten studeren op dit moment af in een historisch ongekend klimaat van sociale en klimatologische onrust te midden van een wereldwijde pandemie die eens in de eeuw voorkomt. Dat zal sporen achterlaten bij de huidige generatie jonge professionals. Toen Covid toesloeg en lessen op afstand werden gegeven, bespraken academische leiders in modescholen in het hele land manieren om de geestelijke gezondheid van studenten te beschermen en deden ze hun best om oplossingen te bedenken voor degenen die worstelden met deze nieuwe realiteit. Maar leraren hadden het ook moeilijk. Waren er vergelijkbare middelen beschikbaar om ervoor te zorgen dat de faculteit ermee om kon gaan? FashionUnited sprak met docenten uit de VS en het VK om daar achter te komen. Sommigen vragen om anonimiteit, anderen verbinden graag hun naam aan dit zelden besproken onderwerp: het welzijn van docenten.

"Naar mijn mening werd er niet voor onze geestelijke gezondheid gezorgd", zegt een hoogleraar mode van een grote school in het middenwesten, die we Luis zullen noemen. "De leiding sprak erover, maar we kregen meer verantwoordelijkheden en hoewel we werden geprezen omdat we die extra verantwoordelijkheden op ons namen, hielp dat niet voor onze mentale toestand of onze portemonnee. We waren allemaal zo gestrest en die extra verantwoordelijkheden duren zelfs nu nog voort nu Covid niet meer zo ingrijpend is." Hoewel de extra taken niet langer zinvol zijn voor zijn baan, voelt Luis, acht jaar voor zijn pensioen en met hoop op een promotie, zich machteloos om het op te nemen tegen zijn directeur.

"Er is helemaal niets voor professors," zegt Simon Ungless, uitvoerend directeur van de modeschool van de Academy of Art University in San Francisco, sinds hij het programma meer dan 25 jaar geleden opbouwde nadat hij in Londen met Alexander McQueen aan diens eerste tien collecties had gewerkt. "Aan de geestelijke gezondheid van de faculteit is nooit enige aandacht besteed." Hij herinnert zich dat hij tijdens de verschillende stadia van de pandemie gedwongen werd om functies te schrappen, de uren van professoren te verminderen, weken uit hun contracten te schrappen, en dat allemaal terwijl het aantal studenten in de klassen toenam en het aantal lessen afnam. "Alles was erop gericht om ons te ondermijnen," zegt hij. "Ik ging van een afdeling met meer dan 30 fulltimers terug naar 7 van de ene op de andere dag. Dat weegt heel zwaar op me. Ik ben hier boos over. Ik moet waarschijnlijk naar een therapeut. Niets van dat alles is besproken." Ungless kondigde in het voorjaar zijn ontslag aan en neemt deze maand afscheid van zijn functie.

Manhattan's Garment District Ph. Jackie Mallon

De academische wereld heeft te maken met een golf van ontslagaanzeggingen. In december verliet Shelley Fox haar functie als directeur van het MA Fashion & Society programma aan Parsons, een cursus die zij veertien jaar geleden van de grond af heeft opgebouwd. Ze herinnert zich dat toen Covid toesloeg, de school de voorjaarsvakantie gebruikte om na te denken over de volgende stappen, en het enige waar ze aan kon denken was of ze daardoor een extra week in haar huis in het noorden van het land kon doorbrengen om bij te komen. "Ik zette me 150 procent in, 6-7 dagen per week,' zegt ze. Ze beantwoordde e-mails op elk moment van de dag en was altijd slechts een telefoontje verwijderd voor studenten. "Omdat ik niet wilde dat ze faalden, of dat hun tijd verspild werd," zegt ze. "Als ik die vraag nu kan beantwoorden, scheelt dat hen drie dagen. Ik weet dat omdat ik het heb meegemaakt." Fox zegt dat ze een jaar voordat de pandemie uitbrak in een burn-out zat. Ze had zich niet kunnen voorstellen hoeveel erger het zou worden.

Scholen geven prioriteit aan geestelijke gezondheid studenten en verwaarlozen leerkrachten

De National Student Surveys (NSS) werden in 2005 in het Verenigd Koninkrijk geïntroduceerd om studenten in staat te stellen om feedback te geven over alle aspecten van hun ervaring in het hoger onderwijs. Ongeveer tien jaar geleden merkte Andrew Groves, toenmalig opleidingsdirecteur van de BA Mode aan de Universiteit van Westminster, dat de schoolleiding "plotseling wilde garanderen dat 100 procent van de studenten altijd gelukkig was. Alsof geluk de enige maatstaf voor succes was in een zeer complexe onderwijsomgeving." Hij is van mening dat het prioriteren van het geluk van leerlingen boven alles de groei kan belemmeren die voortkomt uit de confrontatie met uitdagende en zelfs ongemakkelijke momenten in het onderwijs die jonge mensen op onverwachte manieren uitdagen. Over de geestelijke gezondheid van docenten zegt Grove: "Ach, er is geen NSS voor personeel.

BLM protest in NYC June 2020 Photo Jackie Mallon

In plaats daarvan moest Groves voldoen aan jaarlijkse KPR's (Key Performance Indicators) een systeem dat gegevens registreert zoals het aantal aanvragers, het conversiepercentage van aanvragers, of het programma de eerste of tweede keuze van de student was, het aantal overzeese versus binnenlandse studenten, hoeveel er doorstromen van het eerste naar het tweede jaar, en tot slot hoeveel er een diploma behalen.

"Telkens als de cijfers verbeteren, word je het volgende jaar beoordeeld aan de hand van die veel hogere norm," zegt Groves die een jaar een tevredenheidscijfer van 100 procent haalde, maar zich afvraagt hoeveel invloed hij daarop had. Hij voert soortgelijke taken elk jaar op dezelfde manier uit. "Eigenlijk bereidde dat succes me allen voor op mislukking, en dat is heel moeilijk," zegt hij. Als hij geen 100 procent bleef halen, wist hij dat hij zich zou moeten verantwoorden, en zelfs als hij dat deed, was het management er snel bij om hem te wijzen op opmerkingen van studenten die niet "positief" waren. "We hebben drie tot vier jaar samen doorgebracht," zegt Groves. "Als ik hen kritisch beoordeel, verwacht ik dat zij mij ook bekritiseren."

Alle ondervraagde docenten hebben een studentgerichte benadering van het onderwijs. Velen van hen hebben internationaal succes geboekt voordat ze de academische wereld ingingen, sommigen werken nog steeds in de branche, en allemaal zijn ze bekend met de valkuilen en de afwijzing die het beroep van modeprofessional in dit complexe vak met zich meebrengt, en voelen ze zich geroepen om door te geven wat ze weten. Maar het doorgeven van hun expertise aan de volgende generatie begint aan te voelen als het betreden van een mijnenveld. Van alle docenten die we interviewen, is 85 procent aangesproken over hun taalgebruik, toon of houding nadat studenten klachten hadden ingediend.

Fox: "Professoren voelen zich erg onzeker als ze worden gecontroleerd of als iets worden omschreven wat ze niet zijn, en dan wordt het hun woord tegen dat van jou. En dat is beangstigend." Scholen die proberen eeuwen van institutioneel racisme te corrigeren, moeten natuurlijk alle klachten serieus nemen, net als meldingen van vrouwenhaat, micro agressie of elke andere vorm van onrecht die in de klas wordt waargenomen. Maar het is onvermijdelijk dat leerlingen niet altijd op de juiste wijze handelen. Sommige scholen hebben op hun portaalsite voor studenten de rubriek "vooroordelen" ingericht om overtredingen te melden. Er wordt wel gezegd dat de universiteit een model voor de samenleving is, maar in sommige opzichten gebeurt het omgekeerde: het fenomeen van de cancel cultuur is nu ook waarneembaar in het klaslokaal, en sommige studenten zien het als een manier om wraak te nemen voor een slecht cijfer of hun persoonlijke ontevredenheid over hun academische prestaties te uiten. En kan een nietsvermoedende docent, gewoon omdat hij een student een C+ heeft gegeven, het slachtoffer worden van kritiek.

Sommige professoren merken dat studenten na Covid minder betrokken zijn en anders communiceren. Ze sms'en elkaar, ook als ze in dezelfde ruimte zitten of tegenover elkaar zitten. Ondertussen worden docenten gedwongen hun persoonlijkheid aan te passen. Luis, die al 32 jaar lesgeeft, werd gevraagd "persoonlijker" te worden en begon daarom aan het begin van de les gesprekken te voeren. Een van deze gesprekken leidde ertoe dat een student vroeg of hij kinderen had, of hij kinderen zou willen en vervolgens vroeg hij wat voor soort kinderen hij zou willen. Hij antwoordde dat hij en zijn partner enkele jaren geleden hadden overwogen een "Aziatische of Afro-Amerikaanse baby" te adopteren. Hij werd onmiddellijk beschuldigd van racisme. Hij weet niet zeker of het opzettelijk was en begrijpt de precieze aard van zijn wangedrag niet, maar de klacht gaat momenteel naar het hoogste niveau.

"Ze zijn erg gevoelig voor sociale kwesties, maar ze praten niet met me om opheldering te verschaffen," zegt Luis. "Omdat de communicatie tijdens Covid echt beschadigd is, weten ze niet hoe ze door situaties moeten navigeren die een goede communicatie vereisen. Ga naar de persoon waar je een probleem mee hebt." Toch houdt Luis van lesgeven en van de studenten. Dat houdt heeft hem al drie decennia op de been gehouden. Maar in zijn huidige omstandigheden heeft hij het gevoel dat hij "aan zijn lot is overgelaten".

In de haast om elke suggestie van partijdigheid van het personeel in de kiem te smoren, zou het management wel eens een kernkenmerk van alle betrokkenen over het hoofd kunnen zien. Menselijkheid. Professoren voelen zich even kwetsbaar als studenten omdat ze weten dat ze, zelfs met het grootste zelfbewustzijn van hun inherente vooroordelen, fouten zullen maken. "Studenten verwachten van ons dat we volledig helder van geest en altijd weten wat ze doen," zegt Groves. "We moeten ons zo presenteren, maar natuurlijk is het niet zo, het is volledig chaotisch omdat ze niet begrijpen waar we op instellingsniveau mee te maken hebben."

Houdt de mode-industrie rekening met hoe leerkrachten zich voelen ?

Toen een verbijsterde Ungless het gevoel kreeg dat hij een groep studenten herenmode niet bereikte, liet een van hen, een oudere student, hem weten dat het probleem was dat hij geen vragen stelde over hoe ze zich voelden. "Ze willen een dialoog over hoe het met ze gaat," zei de student, maar voegde eraan toe: "Je moet dat ook elke week veranderen, want ze zullen nooit twee keer dezelfde persoon zijn."

Aandacht voor hoe studenten zich voelen neemt een groter deel van de lestijd in beslag dan ooit tevoren, maar klassen die vóór Covid door twee docenten werden gegeven, worden nu vaak door één docent gegeven. Deze overwerkte professoren hebben geen specifieke opleiding gehad op het gespecialiseerde gebied van geestelijke gezondheid. Ungless spot met elke verwachting dat professoren een soort tuinman zouden moeten zijn die de rommel opraapt die een student op zijn weg naar zijn klaslokaal heeft achtergelaten. "Een soort inhaalslag maken voor alles wat ze eerder hebben meegemaakt en ze voorbereiden op een bedrijfstak die niet bestaat. Kom op," zegt hij. "Professoren zouden geen compensatie hoeven te bieden voor de gebrekkige middelbare schoolopleiding van een student, of ouders die hen vertellen dat alles wat ze doen geweldig is, of dat ze elke keer dat ze naar een evenement zijn geweest, wegliepen met een goodiebag."

Hij zegt dat deze verwachting op veel scholen bestaat, terwijl in het recente verleden gevoelens geen plaats hadden in het bedrijfsleven. "Het gaat er niet zozeer om wat je doet, maar hoe je je erbij voelt", zegt hij. "Terwijl ik nog steeds denk dat het gaat om wat je doet."

De mode-industrie heeft de afgelopen jaren veel mea culpa's uitgesproken en een reeks leidinggevenden in de industrie zijn beschuldigd van ongecontroleerd wangedrag. Luxemerken als Prada, Gucci, Burberry, Dolce & Gabbana, om er maar een paar te noemen, zijn beschuldigd van racisme, culturele toe-eigening en homofobie. Een recente documentaire schetst hoe de jaren '90 gigant Abercrombie & Fitch een ideologie hanteert die doordrongen is vrouwenhaat en racisme. In 2020 nam de CEO en oprichter van Reformation ontslag na beschuldigingen van racisme. Het label van Alexander Wang is niet meer wat het ooit was nadat modellen naar buiten traden met details over seksueel wangedrag door de ontwerper. Toch zijn modescholen vaak liberale bolwerken en zijn er veel gemotiveerde mensen die de positieve verandering willen zien, werkzaam in de industrie. De meesten van hen zullen toegeven dat de sector nog steeds vol problemen zit. Opleiders stellen dat het karaktervormende aspect van een universitaire opleiding in het gedrang komt en dat beginnende professionals de juiste tools moeten krijgen om de uitdagingen aan te gaan die gepaard gaan met het beklimmen van de ladder van dit problematische, fantastische, frustrerende, unieke systeem.

"Studenten denken dat kritiek op hun werk kritiek op hen is," zegt Groves. "Het is geen emotionele business, het is een harde financiële business en emoties worden alleen gebruikt om dingen aan je te verkopen." De rol van de modeprofessor is altijd geweest om het werk van de student te evalueren binnen de context van de markt of de behoeften van een klant of de eigen vooraf gepubliceerde criteria van de student. De pogingen om met emotionele taal te voldoen aan de commerciële behoeften van de industrie zorgen voor een probleem. Groves zegt: "Er is een gebrek aan openheid, een onvermogen om strategisch te zijn over manieren om verandering teweeg te brengen, en daar speelt betrokkenheid een rol bij."

Fox zegt dat haar werk met de MFA-studenten veel meer omvatte dan alleen modeontwerp: "Je moet ze voor zichzelf laten opkomen, ze laten inzien wat hun sterke en zwakke punten zijn, het gaat eerlijk gezegd om levenslessen. Ik had het gevoel dat dat was waar de MFA echt over ging, levenslessen onder deze paraplu van creativiteit."

De industrie verandert, zij het langzaam, en er zijn meer manieren om een plek binnen de industrie te bemachtigen dan vroeger, zonder een vaste weg naar succes. De academische wereld is ook aan het veranderen: de gestage daling van het aantal studenten in het afgelopen decennium is alleen maar verergerd door de pandemie, en velen twijfelen aan de waarde van een duur universitair diploma. Sommige ervaren opleiders zien ook een zorgwekkende trend van studenten die na hun studie rechtstreeks de academische wereld ingaan zonder ooit hun eigen bedrijf te hebben geleid, onafhankelijk te zijn geweest, financiering te hebben gekregen of iets te hebben meegemaakt dat ze uit de eerste hand kunnen doorgeven aan de volgende groep studenten. Weten hoe je met verschillende mensen moet samenwerken is essentieel, en de interacties in de klas tussen student en criticus in combinatie met samenwerkingsverbanden met de industrie zijn van oudsher een manier om een student daarop voor te bereiden.

"Waarom geeft iemand 50.000 per jaar uit om tevreden te zijn met zichzelf?" vraagt Fox. "Je kunt beter een huis kopen, eerlijk gezegd, als je alleen maar tevreden wilt zijn. Als je geen kritiek wilt, als je hier niet bent om als student uitgedaagd te worden, dan verdoe je je tijd." Maar ondermaats presterende of ontevreden studenten die kans zien om docenten op te hitsen door ongefundeerde beschuldigingen te uiten, hebben een giftige werkplek gecreëerd. "Je vraagt je af waarom mensen links en rechts ontslag nemen?" vraagt Fox. "Mensen dwalen af van leiderschapsposities, ze willen het niet. En waarom zouden ze? Hun nek uitsteken om aan de wilgen gehangen te worden."

Als verkeerd spreken wordt bestraft met censuur, ontmoedigt dat alleen maar verdere meningsuiting. Wat moet Luis dan doen, om "persoonlijker" te worden? De meest effectieve docenten beschouwen zichzelf als levenslange studenten en willen daarom begrijpen waarom een woord, een opmerking, een onhandig grapje slecht is gevallen.

Luis stelt vast dat de studentenpopulatie enorm verschilt van twee jaar geleden en dat de positieve stap dat er openlijker over geestelijke gezondheid wordt gesproken, gepaard gaat met de keerzijde dat het voor een student een manier is geworden om uit situaties te ontsnappen waarin hij zich liever niet zou bevinden. "En er is niets dat we kunnen doen," zegt hij. "Omdat de universiteit ons vraagt de kant van de student te kiezen als hij zegt problemen te hebben. Het is een automatisch excuus geworden."

Studenten staan dagelijks voor de uitdaging om feiten van fictie te onderscheiden in dit tijdperk van desinformatie. Onze sociale media staan bol van de geënsceneerde verontwaardiging en het signaleren van deugden. Nuance wordt niet langer gewaardeerd, en de merkbare toename van maffia-gedrag van zowel links als rechts kan niet anders dan zijn weg vinden naar de klas. Dit onderdrukt een constructieve dialoog, iets waar de creatieve industrieën en ook het hoger onderwijs van oudsher op gedijen. Studenten zijn collectief immens machtig als het ze een verandering teweeg willen brengen, maar wanneer die macht verkeerd wordt gebruikt, zoals veel professoren weten, kan het omslaan in pesterijen. Dan zijn faculteit en studenten plotseling elkaars tegenstanders geworden. Voeg daaraan het feit toe dat scholen in een bijna permanente noodsituatie verkeren van schadebeperking en je hebt een academische wereld in crisis. Shelley Fox werd een slachtoffer van deze crisis.

Ruim voor Covid, had Fox moeite om uit bed te komen door slopende rugpijn. Ze stond bovenaan de trap te huilen van de pijn, maar 40 minuten later zat ze alweer aan haar bureau. Ze kocht een speciale stoel die ze de Rolls Royce van de stoelen noemde en tussen de Zoom-tutorials door gebruikte ze ijs om de pijn te verlichten. Zelfs toen ze eindelijk tijd had gemaakt voor een ruggengraat operatie, verzekerde ze haar studenten dat ze over een paar weken weer terug zou zijn. Maar ze wist niet dat het ergste nog moest komen.

"Dit is de eerste keer dat ik er op deze manier over spreek, maar de operatie was makkelijk vergeleken met dit," begint ze. "Maar het werd tijd en nu kan ik er tenminste over praten." Toen de MFA in juni 2020 haar solidariteit met de landelijke protesten van Black Lives Matter op Instagram postte, beschuldigde een handvol afgestudeerden het programma, en Fox, van racisme in de commentaarsectie. Een van hen tagde zelfs Diet Prada, het Instagram-account van de waakhond van de mode-industrie met meer dan 3 miljoen volgers. Fox zegt dat ze wist van het specifieke incident in de klas dat aanleiding was voor de opmerkingen, en dat ze ernaar uitkeek om die informatie naar buiten te brengen. Er werd een grote vergadering georganiseerd en twee jonge programmabeheerders werden erbij gehaald. "Ze vertelden ons om dit 'als blanke mensen met macht', d.w.z. directeuren, te laten bezinken," zegt Fox. "Dus iedereen keek elkaar aan, vroeg zich af wat er aan de hand was, en de onderwerpen racisme in Amerika en politiegeweld werden besproken, wat natuurlijk allemaal geldig is." Maar toen Fox aanbood om in te gaan op de opmerkingen op Instagram, met verwijzing naar specifieke gebeurtenissen die volgens haar hadden geleid tot onvrede onder de afgestudeerden die hadden gepost, werd haar onmiddellijk het zwijgen opgelegd. Ze voelde zich niet gesteund door de toenmalige decaan, die sindsdien is afgezet in een motie van wantrouwen. Fox heeft zich sindsdien ook gerealiseerd dat er een externe monitor bij die vergadering aanwezig had moeten zijn. "Het is sindsdien nooit meer ter sprake gekomen, en ik draag dat al anderhalf jaar op mijn schouders", zegt ze.

Fox dineert vaak met oud-studenten en voelt de grootste voldoening in haar werk als ze afgestudeerden op weg stuurt naar hun toekomst, wetende dat ze hen heeft geholpen sterk genoeg te worden om alleen te vliegen en haar niet meer nodig te hebben. Plotseling was alles veranderd. Telkens als ze eraan denkt, heeft ze een knoop in haar maag. "Ik voelde de beschuldigingen als 'jij racist, jij blanke supremacist', ook al was dat niet zo bedoeld. Zo voelt het constant." Fox zegt dat haar achilleshiel is dat ze alles of niets geeft. Toen ze na de vergadering terugkeerde in de klas, stortte ze in voor de leerlingen die het drama op Instagram volgden en waarvan er een paar zelfs meededen. Ze kreeg een stortvloed van ondersteunende berichten van oud-studenten. Niemand van de leiding heeft ooit contact met haar opgenomen om uit te zoeken waar de post over ging. Ze schrijft dit toe aan de heersende angst om mis te grijpen en het onvermogen om de juiste vragen te stellen. Ze bereidde haar ontslag voor. "Ik dacht dat het een langdradige, ingewikkelde e-mail zou worden," zegt ze, "maar uiteindelijk was het heel eenvoudig, beleefd en professioneel."

Toekomst van modeonderwijs onduidelijk nu scholen creatieve leiders verliezen

Voor velen is het een ideaal moment om het onderwijs te verlaten, omdat het zo chaotisch is geworden en de rol van een leraar verwarrend en frustrerend is geworden. Mensen zijn cynisch. Ungless keert terug naar het creatieve veld, nu hij zich realiseert dat hij in de eerste plaats een ontwerper is die, zoals hij noemt, "een omweg van 25 jaar naar het onderwijs" heeft gemaakt. Hij zegt: "Ik ga naar waar ik weet dat het gras groener is."

Docenten met een vaste aanstelling, zoals de bovengenoemde, genieten van oudsher een mate van bescherming die adjunct-professoren nooit zullen krijgen. Een modeprofessor, die we Kostas zullen noemen, met een uitgebreide carrière in het bouwen van merken en modemarketing, gaf cursussen in vier verschillende NYC-instellingen om rond te komen van een leefbaar salaris. Hoewel zijn lessen tijdens Covid allemaal naar Zoom verhuisden, nam deze overgang de spanningshoofdpijn en uitputting die het lesgeven veroorzaakte niet weg. Hij merkte dat hij meer ging drinken. Veel docenten geven toe dat ze tijdens de pandemie eerder naar een glas wijn grepen.

Als er zo weinig processen zijn om de mentale gezondheid te garanderen van fulltime docenten met een vaste aanstelling, die een volledig arbeidsvoorwaardenpakket met ziektekostenverzekering hebben, dan maken adjunct-leraren zoals Kostas geen schijn van kans. "Je maakt geen deel uit van de groep van leraren, en dus ben je toch al aan het zweven", zegt hij. "Dan ga je geleidelijk aan wachten tot de semesters voorbij zijn, zodat je drie weken pauze hebt voordat het allemaal weer opnieuw begint en je hoopt dat je niet met dezelfde gekte te maken krijgt." In het begin waardeerde hij de beoordelingen van studenten omdat hij hun feedback beschouwde als onderdeel van het leren van het vak van leraar. Nu beschouwt hij ze als een laatste klap op het hoofd aan het einde van het semester en zoekt hij in de commentaren naar elke positieve noot, ook al is het maar een compliment over zijn haar.

"Ik heb geen studie over psychologie gevolgd of iets dergelijks," zegt hij. "Ik hou van tools zoals Canvas, waar alle rubrieken, cijfers en opmerkingen op één plek staan en alles zichtbaar is voor de student. Kostas, die een lagere positie bekleedt in de hiërarchie van de faculteit, is zich bewust van het belang van een papieren spoor, in dit geval een virtueel spoor, om niet het slachtoffer te worden van de gevoelens of, erger nog, het geheugen van studenten.

"Ik ben het ontwerponderwijs ingegaan met de wens de wereld te veranderen. Alles wat ik zelf uit het onderwijs had gehaald, wilde ik echt naar de klas brengen, en ik was zo enthousiast om les te geven in het proces van ontwerpend denken, reflectie, kritiek," zegt hij. "Het kwam tot het punt dat ik me realiseerde dat dit een systeem is en dat het allemaal om geld draait, dus ik ga het ook zo behandelen. Ik ga naar binnen, doe mijn werk en behandel het aan het eind van de dag als een baan. Ik ben een deeltijdse faculteit, verwacht niets meer dan dat ik kom opdagen, de informatie deel en weer vertrek."

Een voelbare teleurstelling loopt door deze interviews. Sommige professoren waren het vak ingegaan met de overtuiging dat ze levenslange professors zouden worden. Voor allen ging het om meer dan een carrièrepad en hun toewijding was allesoverheersend. Ze vertelden bijvoorbeeld dat ze soms vergaten hun creditcard rekening te betalen omdat ze aan de vorderingen van een student dachten, over het feit dat ze 's avonds vijf uur extra moesten werken zonder daarvoor betaald te worden, over hun angst om het sabbatical te nemen waar ze recht op hadden, omdat de studenten of het programma eronder zouden lijden. Hun gedeelde passie om de toekomst van onze industrie vorm te geven, de onderwerpen waar ze les over geven tot leven te brengen voor de volgende generatie, en de deuren van de geest te openen om innovatie en ondernemerschap aan te moedigen, net zoals hun favoriete leraren voor hen hadden gedaan, werd in de klas aan flarden gescheurd.

"Ik maak me oprecht zorgen over de toekomst van het creatieve onderwijs. Wie zijn de volgende leraren, de volgende mentoren?" vraagt Fox. "Als we het gevoel krijgen dat we ons werk niet goed kunnen doen, zitten we vast, zitten we bevroren in de tijd, en ik denk dat we hiermee een slechte dienst bewijzen aan de volgende generatie. Dit geldt ook voor mentoren, voor creativiteit in al zijn vormen, en voor de industrie. Alles stopt gewoon."

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK. Vertaling en bewerking van het Engels naar het Nederlands: Eugenia Melissen Ferrer.