‘Temu en Shein verantwoordelijk voor 88 vluchten vrachtvliegtuigen per dag’

Chinese e-tailers Temu en Shein zijn populair, zelfs zo populair dat het verschepen van de gekochte items voor 88 vluchten met Boeing vrachtvliegtuigen per dag inneemt, zo blijkt uit onderzoek van Forbes. Hierdoor is de prijs van verzenden via vliegtuig een stuk hoger geworden.

Zowel Temu als Shein werken met het businessmodel waarbij producten van onbekende Chinese bedrijven direct naar de eindklant worden verstuurd. Om de producten bij die klant te krijgen wordt gebruik gemaakt van verzenden via vliegtuigen. Volgens berekeningen van Forbes wordt elke dag zo’n 9.000 ton aan vracht verstuurd per dag door Temu en Shein. Dit betekent dat rond de 88 Boeing 777 vrachtvliegtuigen helemaal vol zitten. Forbes schrijft dat dit gelijk staat aan Amazon’s Prime Air vloot aan vliegtuigen - het bedrijf heeft er zo’n 86.

De prijs van luchtvracht ligt nu rond de 4,75 dollar per kilogram volgens vrachtprijzen analyse bedrijf Xeneta. Dat is lang niet zo hoog als tijdens pandemiejaren 2020 en 2021 toen de prijs tussen de 10 en 12 euro per kilogram lag. Hoewel de prijzen dus niet zo hoog liggen, wijzen analisten van Xeneta wel Temu en Shein aan als de reden achter de recente stijging.