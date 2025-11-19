Temu-moederbedrijf PDD Holdings boekt sterke resultaten in derde kwartaal

Temu-moederbedrijf PDD Holdings Inc. rapporteert een solide derde kwartaal voor 2025. De omzet en winst stijgen, ondanks een volgens leidinggevenden competitiever en onzekerder ondernemingsklimaat.

De totale omzet stijgt negen procent op jaarbasis naar 108,28 miljard yuan (15,21 miljard dollar). Dit is gedreven door aanhoudende groei in online marketingdiensten, goed voor 53,35 miljard yuan (een stijging van acht procent), en transactiediensten die met tien procent toenemen tot 54,93 miljard yuan.

De operationele winst voor het kwartaal bedraagt 25,03 miljard yuan, iets hoger dan vorig jaar. De nettowinst toewijsbaar aan gewone aandeelhouders groeit zeventien procent tot 29,33 miljard yuan. De non-GAAP nettowinst stijgt veertien procent naar 31,38 miljard yuan.

Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan stelt voorzitter en mededirecteur Lei Chen dat deze mijlpaal de missie van PDD Holdings onderstreept: “Een platform creëren waar iedereen baat bij heeft.” Hij voegt toe dat het bedrijf klaar is voor meer maatschappelijke verantwoordelijkheid tijdens de verdere groei.

Mededirecteur Jiazhen Zhao merkt op dat PDD een strategische langetermijnvisie hanteert te midden van toegenomen concurrentie. De nadruk ligt op voortdurende investeringen in ondersteuning van handelaren en upgrades van de industrie ter versterking van de toekomstige ontwikkeling van het platform.

Financieel directeur Jun Liu benadrukt de afgevlakte omzetgroei door het veranderende concurrentielandschap. Hij waarschuwt voor mogelijke fluctuaties in de financiële resultaten door toenemende investeringen in het ecosysteem.

De totale omzetkosten stijgen achttien procent naar 46,84 miljard yuan door hogere uitgaven voor afhandeling, servers en betalingsverwerking. De basiswinst per ADS bedraagt 20,96 yuan, terwijl de verwaterde winst per ADS uitkomt op 19,70 yuan.