Tendam behaalt omzetplus van 18,6 procent, lanceert nieuw merk in september

Het Spaanse Tendam Brands, het moederbedrijf van Tendam, behaalde in het eerste kwartaal van het huidige boekjaar 2022-2023 een omzet van 234,8 miljoen euro, zo blijkt uit het kwartaalverslag van de modegroep. De omzet lag daarmee hoger dan in zowel het eerste kwartaal van 2021 als 2019 (het laatste jaar voor de coronacrisis), met een omzetplus van respectievelijk 18,6 en 7,3 procent.

De EBITDA van Tendam Brands kwam uit op 47,3 miljoen, een groei van 16,8 procent in vergelijking met vorig jaar. Hiermee werden pre-corona cijfers volgens het rapport ‘significant overschreden’. Grofweg een derde van het totaal behaalde EBITDA bedrag kwam voort uit digitale verkoop. De omzet in dit segment steeg met negentien procent in vergelijking met vorig jaar en met 127 procent in vergelijking met 2019.

De omzet van alle kanalen binnen het bedrijf, waaronder ook die van alle dochtermerken, zou hierbij gegroeid zijn ten opzichte van vorig jaar. De merken Springfield en Cortefiel/Pedro del Hierro deden het het beste. Hun omzet groeide met respectievelijk 24,3 en 19,4 procent. Met name de digitale verkoop maakte bij deze bedrijven een groei door.

Verder geeft Tendam in het bericht aan in september een nieuw merk te willen lanceren: een “honderd procent duurzaam mannenlabel”. Het zou het vijfde merk zijn dat Tendam in de afgelopen vijf maanden lanceert. Tendam’s eerder gelanceerde merken, waaronder Hoss Intropia, Slow Love, High Spirits en Dash & Stars, behaalden allemaal tweecijferige groei in het eerste kwartaal.