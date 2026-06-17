Tendam versnelt strategisch plan: meer winkels, meer merken

Madrid – Tegelijk met de presentatie van de resultaten voor het boekjaar 2025, dat liep van 1 maart 2025 tot 28 februari 2026, presenteert Jaume Miquel, president en CEO van Tendam, de hoofdlijnen van het nieuwe strategische plan van het bedrijf. Hierbij komen ook de voorwaarden en doelstellingen voor de uitvoering aan bod. Een proces dat vanaf dit jaar, 2026, in een stroomversnelling komt.

Als aanvulling op de informatie over de jaarafsluiting die FashionUnited op dinsdag 16 juni 2026 publiceerde, naar aanleiding van de presentatie van de resultaten van het boekjaar 2025, had Jaume Miquel diverse ontmoetingen met journalisten van Spaanse media zoals Expansión, Cinco Días, El Confidencial en El Español. Tijdens een reeks informele interviews lichtte de president en CEO van de eigenaar van Cortefiel, Springfield en Women’secret de belangrijkste punten van het nieuwe strategische plan toe. Deze roadmap vormt de basis voor de ‘succesvolle en ordelijke’ transitie, afgerond in juli 2025 met de verkoop van 67,91 procent van het kapitaal aan de Emirati-groep 2PointZero — voorheen bekend als Multiply — voor ongeveer 880 miljoen euro. Volgens Miquel is dit strategische plan het resultaat van een overeenkomst tussen de nieuwe meerderheidsinvesteerder, de investeringsfondsen CVC Funds en PAI Partners (nu minderheidsaandeelhouders) en de directie van Tendam.

De besproken onderwerpen door de president en CEO van Tendam zijn samen te vatten in zes hoofdonderdelen. Deze omvatten de investerings- en dividendverplichtingen voor dit jaar, de groeidoelstellingen voor fysieke en online kanalen, de diversificatie van het commerciële aanbod, de internationale expansie en de prognoses voor het einde van het jaar en de middellange termijn. Hieronder een gedetailleerde uitwerking van deze gebieden.

Investeringen van 100 miljoen euro voor 2026

Wat betreft de strategische kapitaalinvesteringen (capex) heeft Tendam de afgelopen jaren jaarlijks tussen de 40 en 50 miljoen euro geïnvesteerd. Als duidelijk teken van de versnelling van het nieuwe strategische plan in 2026, is dit bedrag voor dit boekjaar verdubbeld tot ongeveer 100 miljoen euro. Deze toegezegde middelen zijn bestemd voor de ontwikkeling en strategieën van de roadmap, met als doel de bedrijfsdoelstellingen op korte en middellange termijn te realiseren.

Daarnaast benadrukt Miquel de netto financiële schuld van 304,3 miljoen euro waarmee Tendam het boekjaar 2025 afsloot. Deze schuld vertegenwoordigt een financiële hefboomratio van 1,32 keer het eigen vermogen, wat in lijn is met de doelstelling van het bedrijf om deze tussen de 1 en 1,5 te houden. Deze ratio maakt de invoering van een nieuw dividendbeleid mogelijk. Dit beleid omvat een dividend gebaseerd op de resultaten van het voorgaande jaar, gelijk aan 60 procent van de nettowinst. In 2026 zullen 2PointZero, CVC Funds en PAI Partners hierdoor ongeveer 67,2 miljoen euro verdelen, van de 112 miljoen euro nettowinst die Tendam in 2025 boekte.

Overname van franchises en 2.500 winkels in 2030

Wat betreft de prestaties per distributiekanaal, te beginnen met het fysieke kanaal, voegde Tendam in 2025 netto 43 winkels toe aan zijn netwerk: 29 eigen winkels en veertien franchises. Het boekjaar werd afgesloten met een totaal van 1.844 verkooppunten. Aan het begin van 2026 is dit aantal al aanzienlijk gegroeid. In het eerste kwartaal kwamen er 42 winkels bij (34 eigen winkels en acht franchises), van de meer dan 100 geplande winkels voor dit jaar. Het aantal nieuwe winkels in het eerste kwartaal is slechts één minder dan het totaal van heel 2025, wat de versnelling van het strategische plan onderstreept.

Na deze snelle groei in het eerste kwartaal (1 maart tot 31 mei) heeft Tendam momenteel ongeveer 1.886 actieve winkels. Dit jaar komen er nog 58 bij, waardoor het bedrijf eind 2026 een netwerk van circa 1.944 verkooppunten zal hebben. Het doel is om dit aantal met 556 winkels te verhogen tot 2.500 winkels in 2030. Hiervan zullen 700 franchises zijn en 1.800 in eigen beheer. Dit betekent een toevoeging van 600 eigen winkels aan de huidige 1.200. Deze doelstelling toont een duidelijke focus op directe verkoop aan de eindklant. De CEO van Tendam geeft aan dat het bedrijf zelfs een selectieve terugkoop van franchises overweegt. Dit proces kan op marktniveau plaatsvinden, via de overname van activiteiten of de oprichting van joint ventures, om meer controle te krijgen over de operaties in belangrijke landen.

Meer omnichannel en meer merken van derden

Wat het online kanaal betreft, is Tendam zeer tevreden over de digitale prestaties. In 2025 groeide de online omzet van de groep met 12,9 procent, wat neerkomt op zeventien procent van de totale omzet. Deze groei ging gepaard met een retourpercentage van 26 procent, terwijl het sectorgemiddelde volgens Miquel op 35 procent ligt.

De onderscheidende factoren voor dit succes, waarop het bedrijf blijft inzetten, zijn allereerst de omnichannel-strategie. Deze strategie zorgt ervoor dat 28 procent van de digitale verkopen in de winkels plaatsvindt, 54,8 procent van de online aankopen in de winkel wordt opgehaald en 82,3 procent van de online retouren via de verkooppunten van de groep wordt verwerkt. Daarnaast dragen de loyaliteitsclubs met meer dan 27,6 miljoen leden bij aan een lager retourpercentage, omdat de ‘leden’ hun maat goed kennen. Tot slot is er een commercieel aanbod dat meer aansluit bij een ‘slow fashion’- dan een ‘fast fashion’-model, wat leidt tot meer doordachte aankopen.

Het is de vraag in hoeverre deze houding past bij het beleid van doorlopende kortingen dat de belangrijkste merken van de Tendam-groep hanteren. De verkoopactiviteiten, zowel fysiek als online, krijgen in ieder geval een impuls door de toevoeging van merken van derden aan de winkels en platforms. Dit is een risicovolle strategie, die momenteel 211 externe merken omvat. Miquel overweegt alleen in te grijpen als er sprake is van kannibalisatie met de eigen merken van de groep. Volgens hem is dit tot nu toe niet het geval, dus zal het bedrijf zijn aanbod blijven aanvullen met merken van derden.

Overname van een nieuw merk in 2026

In lijn met de ambitie van 2PointZero om van Tendam de spil van zijn nieuwe retaildivisie te maken, zijn de plannen van de Emirati-groep voor nieuwe overnames bekend. Deze overnames moeten de anorganische groei van de modegroep stimuleren. De president en CEO van Tendam bevestigt dat het bedrijf verwacht de eerste overname onder de vlag van 2PointZero in 2026 te realiseren, of op zijn minst voor het einde van het jaar aan te kondigen.

Hiertoe herhaalt Miquel dat het doel is om het eigen merkenportfolio te versterken door de overname van financieel gezonde Spaanse en/of buitenlandse bedrijven. Het gaat niet om bedrijven in financiële moeilijkheden, zoals het geval was bij Hoss Intropia, dat in 2019 in liquidatiefase werd overgenomen. De over te nemen bedrijven moeten kunnen groeien onder de vleugels van de Spaanse modegigant, vergelijkbaar met Slowlove, het merk van Sara Carbonero en Isabel Jiménez dat in 2021 door Tendam werd overgenomen. Die overname past echter niet volledig binnen de nieuwe richtlijnen. Voor de eerste acquisitie onder 2PointZero richt Tendam zich op een meer gevestigd, middelgroot merk met een middenprofiel, dus geen ‘fast fashion’ of luxemerk. Daarna zal de focus verschuiven naar grotere bedrijven.

Aanvullend hierop sluit Miquel de lancering van nieuwe, intern ontwikkelde merken voorlopig uit. Deze diversificatiestrategie leidde na de pandemie al tot de creatie van High Spirits, Dash and Stars, OOTO, Hi&Bye en recentelijk Springfield Kids. De huidige strategie is gericht op het consolideren van deze merken en hen een eigen ‘ruimte’ in de markt te geven. In lijn met de doelstelling van 2.500 winkels in 2030, zullen de honderd nieuwe winkels die voor 2026 gepland staan, voornamelijk openen onder de namen van de nieuwere en kleinere merken van Tendam, zoals Hoss Intropia, Slowlove, OOTO en Dash and Stars.

Grotere internationale voetafdruk

Wat de prestaties per markt betreft, is de belangrijkste ambitie van Tendam in het nieuwe strategische plan het duurzaam vergroten van zijn internationale aanwezigheid. Deze vertegenwoordigt momenteel 440,19 miljoen euro, oftewel 30 procent van de 1.467,3 miljoen euro omzet in 2025. Het doel is om dit percentage in 2030 te verhogen naar 40 tot 50 procent, door de groei van de merken buiten Spanje en de toetreding tot nieuwe markten.

Na de toetreding tot de Roemeense markt in 2025, sluit het bedrijf de entree in een nieuwe markt in 2026 niet uit. De groeistrategieën blijven echter voornamelijk gericht op Mexico en de strategische markten Portugal, Hongarije en de Balkan. In het Midden-Oosten, een prioritaire regio na de overname door de Emirati-groep waar Tendam zo'n 200 verkooppunten heeft, zijn de prestaties volgens Miquel beter dan verwacht sinds het conflict in Iran. Desondanks is er een omzetdaling in de regio en zijn de groeistrategieën daar gepauzeerd. Het bedrijf hoopt deze plannen zo snel mogelijk te kunnen hervatten zodra de situatie stabiliseert.

Verdubbeling van omzet en winst in 2030

Tot slot, na een eerste kwartaal in 2026 met een omzet van 288,2 miljoen euro (plus 10,4 procent) en een ebitda van 62,7 miljoen (plus 11,9 procent), verwacht Tendam het boekjaar af te sluiten met een omzetstijging van acht tot tien procent. Deze groei is in lijn met de middellangetermijndoelstellingen: een verdubbeling van de omzet en winstgevendheid van 2025 in het boekjaar 2030. Over vijf jaar is de prognose en doelstelling van Tendam dus een omzet van bijna 2,9 miljard euro en een nettowinst van circa 220 miljoen euro.

Samenvatting Tendam verdubbelt zijn omzet en winst tegen 2030, met als doel een omzet van 2,9 miljard euro en een nettowinst van 220 miljoen euro.

Het bedrijf is van plan in 2026 100 miljoen euro te investeren om zijn strategische plan te stimuleren, een verdubbeling van de investeringen van voorgaande jaren.

Tendam wil zijn fysieke winkelnetwerk uitbreiden tot 2.500 winkels in 2030, met een focus op directe verkoop en de mogelijke terugkoop van franchises.