Ter ere van Earth Day: Een overzicht van enkele belangrijke mijlpalen in eco-fashion

Earth Day is officieel van start gegaan en gezien de complexiteit van het huidige economische en ecologische klimaat lijkt het evenement belangrijker dan ooit. Het thema van dit jaar, ‘Onze Kracht, Onze Planeet’, benadrukt dat er een nog grotere focus moet liggen op hernieuwbare energie. De organisatoren van het evenement roepen daarom op om de wereldwijde productie van hernieuwbare energie tegen 2030 te verdrievoudigen. Daarnaast blijven ze wereldwijde consumenten, industrieën en organisaties aanmoedigen om de zaak te steunen.

In de 55 jaar van haar bestaan is de relatie tussen Earth Day en de mode-industrie complex maar vaak productief geweest. Het heeft geholpen bij het bevorderen van bepaalde wetgevingen en initiatieven die doorgaans bedoeld zijn om de impact van de beruchte vervuilende industrie te verminderen. Hier volgt een kort overzicht van die geschiedenis en enkele van de belangrijkste mijlpalen die onderweg zijn bereikt.

1970: Earth Day is geboren

22 april 1970 markeerde de eerste Earth Day. Het ontstond vanuit een tweeledige en basisbeweging en werd ingeluid door bijeenkomsten in de Verenigde Staten, waarin mensen – van boeren tot studenten tot vakbonden – protesteerden tegen onder andere vervuiling, pesticiden en olierampen.

Het bewustzijn over deze problemen begon in de jaren zestig al te groeien. De olieramp in Santa Barbara in Californië in 1969 wordt echter vaak genoemd als het keerpunt van de zaak. Earth Day kwam tot stand onder leiding van senator Gaylord Nelson, die getuige was geweest van de olieramp en uiteindelijk samenwerkte met Stanford-activist Denis Hayes om het project te organiseren.

De totstandkoming ervan wordt vaak toegeschreven aan het beïnvloeden van de oprichting van de US Environmental Protection Agency (EPA) in december 1970, met baanbrekende milieuwetten die de jaren erna volgden, waaronder de Clean Water Act in 1972 en de Endangered Species Act in 1973.

Jaren tachtig: Industrialisatie en productie

Hoewel “duurzaamheid” en “milieuvriendelijk” nog niet in de bredere volkstaal waren doorgedrongen, begon het bewustzijn rond deze onderwerpen in de jaren tachtig wel te groeien. Dit werd vooral duidelijk toen goedkope offshore-productie de norm werd voor westerse modemerken als onderdeel van een bredere globaliseringstrend.

Tegen 1989 begonnen arbeidsgroepen en journalisten echter te rapporteren over de arbeidsomstandigheden in buitenlandse fabrieken, waardoor het in de jaren negentig een mainstream media-onderwerp werd. Tegen het einde van het decennium begonnen bepaalde organisaties die aan deze beweging verbonden waren zich te vormen, zoals de in Nederland gevestigde Clean Clothes Campaign en de belangenorganisatie Global Exchange.

Credits: Clean Clothes Campaign

Jaren negentig: Leiders in de industrie pionieren met vroege eco-fashion bewegingen

Sommige merken waren al vrij ver vooruitstrevend als het ging om het uitvoeren van eco-centrische bewegingen. Esprit lanceerde bijvoorbeeld in 1992 haar eerste ‘Ecocollection’, waarbij gerecyclede en organische materialen werden gebruikt. Patagonia begon ondertussen met de eerste experimenten met gerecycled polyester en had begin jaren negentig plannen geformuleerd voor toezeggingen aan milieudoelen. Het label was ook begonnen met de productie van fleece gemaakt van gerecyclede PET-plastic flessen, een revolutionaire prestatie in die tijd.

Dergelijke ontwikkelingen stonden in contrast met de prevalentie van enkele grote sweatshop-schandalen bij wereldwijde merken. Begin jaren negentig werd Nike bijvoorbeeld beschuldigd van kinderarbeid en fysiek geweld in zijn fabrieken in Vietnam en China, wat leidde tot boycots en protesten tegen het sportkledingmerk. Dergelijke problemen leidden tot de bredere erkenning van Fair Trade en sweatshop-vrije ngo-campagnes.

Jaren 2000: ‘Slow fashion’ begint zijn opmars

Deze ngo’s bleven in de jaren 2000 een grote invloed uitoefenen, wat leidde tot verdere onderzoeken naar arbeidstransparanties en experimenten met biologische stoffen. Een persoon die in deze periode de weg baande, was Stella McCartney die, na een periode bij Chloe, haar gelijknamige label lanceerde op basis van “wreedheidvrije mode”, met duurzaamheid als kern.

Tegen 2007 was de term “slow fashion” eindelijk gemunt. Kate Fletcher, een professor aan de University of the Arts London, zou het concept hebben geïntroduceerd in haar artikel in The Ecologist, dat ze ontleende aan het idee van de Slow Food Movement, die aanvankelijk in 1986 werd opgericht.

Verdere initiatieven die verband houden met de nu snel groeiende duurzaamheidsbeweging begonnen ook te ontstaan. In 2009 werd de Sustainable Apparel Coalition (SAC) – nu bekend als Cascale – opgericht, die leiders uit de industrie samenbracht met als doel de schade van de mode aan het milieu te beperken.

Jaren 2010: Rampen bevorderen het bewustzijn

Tegen de jaren 2010 was duurzame mode mainstream geworden. Het was ook in dit decennium dat een gevoel van urgentie ten aanzien van ethische en milieuproblemen begon toe te nemen. Dit was grotendeels het gevolg van de Rana Plaza-instorting in Bangladesh in 2013, waarbij meer dan 1.100 kledingarbeiders om het leven kwamen en die sindsdien wordt beschouwd als een keerpunt in de benadering van ethiek in de mode.

Jeans Redesign Project. Credits: The Ellen MacArthur Foundation.

Het was tijdens dit decennium dat veel op eco gerichte modeorganisaties zich begonnen te vormen. De Ellen McArthur Foundation was daar een van, evenals Fashion Revolution, een beweging die tot doel had de transparantie in de industrie te bevorderen en consumenten aanspoorde om de vraag te stellen “Wie heeft mijn kleding gemaakt”. De organisatie richtte een jaar later op 24 april Fashion Revolution Day op om de slachtoffers van de Rana Plaza-tragedie te eren. Tegen 2016 hadden de Verenigde Naties ook de Sustainable Development Goals gelanceerd met als doel mode merken ertoe aan te zetten zich aan te sluiten bij vastgestelde wereldwijde duurzaamheidsdoelstellingen.

Sommige merken promootten duurzaamheid verder – van Patagonia’s ‘Don’t Buy This Jacket’-campagne uit 2011 tot Vivienne Westwood’s ‘Climate Revolution’ tijdens de sluitingsceremonie van de Paralympische Spelen in Londen tot Stella McCartney’s fotoshoot op een vuilnisbelt. Anderen werden ondertussen steeds meer onder de loep genomen vanwege hun praktijken, vooral toen het idee van ‘greenwashing’ begon op te komen. Tegen het einde van het decennium vocht Burberry tegen beschuldigingen dat het onverkochte kleding verbrandde, terwijl H&M kritiek oogstte vanwege zijn voorraden.

In 2019 kwam er nog een belangrijke mijlpaal tot stand: de oprichting van het Fashion Pact. Met connecties met de One Planet Summit werd het initiatief door de Franse president Emmanuel Macron voorgesteld aan staatshoofden tijdens de G7-top in Biarritz als een wereldwijde coalitie van bedrijven in de mode- en textielindustrie die zich elk hebben gecommitteerd aan belangrijke milieudoelstellingen. Het initiatief is sindsdien gegroeid tot meer dan 75 leden. De VN zette hier nog eens extra op in met de introductie van de Alliance for Sustainable Fashion tijdens de Environment Assembly van 2019. De organisatie zei te hopen dat het project zou helpen bij het stoppen van milieubelastende praktijken.

Jaren 2020: Regulering, wetgeving, pacten en wederverkoop

De jaren 2020 luidden de vijftigste verjaardag van Earth Day in, waarvoor talloze modemerken duurzaamheidsinitiatieven lanceerden om dit te vieren. Het jaar daarop lanceerde Earthday.org haar ‘Fashion for the Earth’-campagne, die de milieu-impact van de industrie aanpakt door middel van educatieve projecten, zoals de fashion footprint calculator. Het evenement is sindsdien begonnen zijn banden met mode te versterken door middel van verschillende campagnes, projecten en initiatieven.

Het was in de vroege jaren 20 dat meer regelgeving en wetgeving in beeld begonnen te komen. In de Verenigde Staten begonnen steeds meer staten verboden in te stellen op schadelijke producten zoals PFAS, terwijl sommige ook wetsvoorstellen hebben ingediend die prioriteit geven aan transparantie en werknemersrechten, zoals de California’s Climate Corporate Data Accountability Act, die in 2023 werd aangenomen. In de EU bereiden bedrijven zich ondertussen voor op een nieuwe golf van regelgeving, met name in de vorm van het Digital Product Passport, dat bedrijven zal verplichten bepaalde achtergrondinformatie over de productie van hun producten openbaar te maken.