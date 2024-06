Textiel- en kledingexport in de Europese Unie blijft dalen

De textiel- en kledingexport in de Europese Unie lijkt in een voortdurende vertraging te zitten. Dit meldt FashionNetwork op basis van een rapport van het eerste kwartaal van 2024 opgesteld door Institut Français de la Mode. Redenen voor de daling: inflatie en een afname van kledingconsumptie.

De textiel- en kledingexport in de EU daalt in het eerste kwartaal met 4 procent naar 9,3 miljard euro. De exportcijfers van de grootste klanten van de EU lopen sinds 2023 terug. Met name in belangrijke exportlanden Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten is het minder bedrijvig. China, Hong Kong, Vietnam, Macau, de Verenigde Arabische Emiraten en Oekraïne zien juist een stijgende lijn in het eerste kwartaal. Japan blijft stabiel.

De import van textiel- en kleding in de EU lijkt ook niet op gang te komen. De import van kleding bereikt in 2022 een piek. In 2023 begint de daling en dit zet in het eerste kwartaal van 2024 voort. De import van kleding heeft een waarde van 19,2 miljard euro, een daling van 14 procent. De textielimport daalde dit kwartaal met 11 procent tot 7,4 miljard euro. Deze daling heeft, net zoals bij de export, betrekking op de belangrijkste landen voor Europa. De import uit China (min 6 procent), Turkije (min 6 procent) en Pakistan (min 18 procent) zien een dalende lijn.