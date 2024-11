Textielafval: Fashion for Good brengt hotspots in kaart met ‘World of Waste’

Textielafval is niet alleen zorgelijk, het kan ook ingezet worden als grondstof voor nieuwe textielproducten. Daarvoor is het belangrijk om een goed overzicht te hebben van de hoeveelheden textielafval die verspreid zijn over de wereld. Non-profit Fashion for Good lanceert in dit kader vandaag de ‘World of Waste’ kaart.

Deze gratis kaart en tool heeft informatie over de aantallen, de compositie en het type textielafval, zo is te lezen in een persbericht van Fashion for Good. Hiermee wil het recyclers en innovators in staat stellen textielafval efficiënt te identificeren en te hergebruiken.

“We zijn verheugd worldofwaste.co te kunnen lanceren, een tool die cruciale gegevens verschaft over wereldwijde hotspots van textielafval”, aldus Katrin Ley, algemeen directeur van Fashion for Good, in het persbericht. “Deze samenwerking brengt de belangrijkste industriepartners samen om recyclers en innovators inzicht te geven in afvalvolumes en -samenstellingen, om afval om te zetten in waardevolle grondstoffen en de verschuiving naar een meer circulaire en duurzame mode-industrie te versnellen.”

Niet alleen wordt het voor recyclers duidelijker welke textielstromen er in hun regio zijn waardoor ze kunnen inspelen op deze specificaties, ook biedt het overheden de kans om geïnformeerd nieuwe regelgeving op te stellen voor het beheren van textielafval.

‘World of Waste’ is tot stand gekomen in partnerschap met Reverse Resources, Global Fashion Agenda, Circle Economy en Accelerating Circularity. Daarbij ontving Fashion for Good financiering van Laudes Foundation en IDH.