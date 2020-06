Textieldiscounter Kik behaalt omzet van 2,1 miljard euro in 2019

Textieldiscounter Kik heeft het boekjaar 2019 afgesloten met een omzet van 2,1 miljard euro. Dit meldt het bedrijf in een persbericht.

De behaalde omzet schrijft het bedrijf toe aan de ‘succesvolle internationale expansie in bijvoorbeeld Polen, Italië en Roemenië en de implementatie van kosten efficiëntie programma’s’. Het afgelopen boekjaar is het aantal winkels in het portfolio met 185 toegenomen. In totaal heeft de discounter nu 3881 winkels in twaalf landen.

Kik meldt dat het de eigen doelen voor 2019 voorbij is gegaan en een positief resultaat heeft behaald.