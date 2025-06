Textielinnovator Circulose sluit meerjarige overeenkomst met H&M

De H&M Group heeft een meerjarige overeenkomst gesloten met materiaalproducent Circulose. De Zweedse modegigant gaat een aanzienlijk deel van de nieuwe viscose in zijn portfolio vervangen door de kunstmatige vezels van Circulose.

Deze overeenkomst draagt bij aan de bredere missie van H&M. H&M wil ervoor zorgen dat honderd procent van de gebruikte materialen tegen 2030 gerecycled of duurzaam geproduceerd is. Dit zei Cecilia Strömblad Brännsten, hoofd Resource Use & Circularity bij H&M, in een persbericht.

"Het vergroten van de toegang tot deze oplossingen is essentieel", voegt Brännsten toe. "Het versnelt de overgang naar een circulaire economie voor mode."

De samenwerking tussen Circulose en H&M begon in 2020. Toen was de groep de eerste moderetailer die het gepatenteerde materiaal van Circulose gebruikte. Dit materiaal is gemaakt van textielafval. Het werd gebruikt voor de Conscious Exclusive-collectie.

De verdieping van de samenwerking versterkt de visie van H&M. Er is steeds meer toegang tot en schaalbaarheid van circulaire vezels. Deze vezels kunnen nieuwe en conventionele vezels vervangen.

CEO van Circulose, Jonatan Janmark, zei dat H&M een drijvende kracht is geweest in het bevorderen van duurzame en circulaire oplossingen in de mode. Hij zei ook dat het bedrijf dankbaar is om deze nieuwe samenwerking nu te formaliseren. Dit versnelt de toepassing van Circulose op grote schaal.

Circulose heeft Helena Helmersson als voorzitter van de raad van bestuur. Zij is de voormalig CEO van de H&M Group. Circulose produceert een oplossende pulp. Deze pulp kan worden gebruikt om cellulosevezels te maken. Deze vezels kunnen vervolgens worden gesponnen tot geweven of gebreide stoffen.