Textielrecycler Circulose sluit zich aan bij consortium van Spinnova om commercialisering te versnellen

Textiel-naar-textiel recycler Circulose is een nieuw lid van het consortium van Spinnova. Deze stap bouwt voort op de inspanningen om de productietechnologie van het Finse bedrijf, die houtpulp omzet in textielvezels, op te schalen.

Via de samenwerking integreert Circulose zijn eigen pulp, gemaakt van gerecycled cellulose-rijk textielafval, in het ecosysteem van Spinnova als grondstof voor de productie van nieuw textiel. Volgens Spinnova stelt de technologie partners in staat om het Circulose-materiaal om te zetten in een nieuwe biobased textielvezel, zonder de uitstoot van schadelijke chemicaliën of het oplossen van de vezel tijdens het spinproces.

Dit is een uitbreiding van de bestaande relatie tussen Circulose en Spinnova, die in 2023 al proeven deden met de aanpassing van Circulose-pulp. Nu integreert het duo het materiaal verder in het proces van Spinnova, waarmee het aanbod voor partners binnen het consortium wordt uitgebreid.

Jonatan Janmark, directeur van Circulose, zegt: “We zijn verheugd onze samenwerking met Spinnova te vernieuwen. We zijn ervan overtuigd dat innovatie ervoor zal zorgen dat kunstmatige cellulosevezels een grotere rol gaan spelen in textiel dan nu het geval is. Spinnova is hier een goed voorbeeld van - het is niet alleen een duurzaam geproduceerde vezel, maar biedt ook aantrekkelijke prestatie-eigenschappen. We zijn enthousiast om hun opschaling te ondersteunen door de productie van Spinnova-vezels niet alleen natuurlijk en biobased, maar ook circulair te maken.”