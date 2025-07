Textielrecycler I-did maakt doorstart

Positief nieuws voor I-did. De textielrecycler die begin juli failliet werd verklaard werkt aan een doorstart. Een woordvoerder bevestigt dit nieuws aan FashionUnited.

“Na een periode van onzekerheid kunnen we nu eindelijk delen dat i-did zal blijven bestaan. Dat is geweldig nieuws en daar zijn we ontzettend dankbaar voor. Dankzij de steun van zoveel mensen om ons heen, die ons de afgelopen tijd hebben gesteund, aangemoedigd en in ons zijn blijven geloven, hebben we de energie gevonden om door te zetten. Jullie betrokkenheid heeft écht het verschil gemaakt in deze taaie periode. Dank daarvoor!”, aldus het bericht.

Veel informatie over de precieze opzet van de doorstart is er nog niet, maar deze zal binnenkort gedeeld worden. “Achter de schermen zijn we druk bezig om alles weer op te bouwen. Dat kost nog even tijd, maar we komen terug, sterker en gemotiveerder dan ooit.”

Doorstart voor textielrecycler I-did

Nederlands textielrecyclingbedrijf en sociale onderneming I-did vroeg begin juli uitstel van betaling aan. Dit werd niet veel later omgezet naar een faillissement voor drie bv’s die onder I-did vallen.

I-did investeerde in de bouw van een eigen textiel- en recyclingfabriek. Hiermee wilde het de sociale en circulaire impact opschalen. De bouw liep echter vertraging op tijdens de coronapandemie, terwijl kosten opliepen en opdrachten wegvielen. “Ondanks bezuinigingen en een hernieuwde focus bleken de financiële gevolgen structureel.”

Het bedrijf bereikte een overeenkomst met de schuldeiser, maar het saneringsvoorstel kreeg geen goedkeuring van de Belastingdienst. Door het uitblijven van de goedkeuring werd de insolventieprocedure gestart. Nu blijkt dus dat de Nederlandse textielrecycler een nieuw hoofdstuk zal schrijven.

I-did recyclet tweedehands textiel tot vilt. Het vilt wordt gebruikt voor mode-accessoires, maar functioneert ook als akoestische interieuroplossing. Bij de onderneming werken met een afstand tot de arbeidsmarkt.